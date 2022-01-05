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كيم جونغ أون يجمع عينات خطوط آلاف الكوريين بسبب كتابات مسيئة ضده!

الشروق أونلاين
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كيم جونغ أون يجمع عينات خطوط آلاف الكوريين بسبب كتابات مسيئة ضده!

فتحت السلطات الكورية الشمالية تحقيقات مكثفة مع آلاف المواطنين، بجمع عينات خطوطهم قصد الوصول لصاحب كتابات مسيئة للزعيم كيم جونغ اون.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وردت كتابات مسيئة للزعيم الكوري الشمالي على أحد الجدران ما أثار غضبه وجعله يأمر بمباشرة التحقيقات.

وأضافت أن الجملة التي كتبت على الحائط هي: “كيم يونغ أون، أنت ابن ***** . الناس يتضورون جوعاً حتى الموت بسببك”.

وأكدت التقارير أن السلطات “تجمع عينات كتابة بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة”.

يُشار إلى أنّ الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، كان قد صرّح مطلع جانفي الحالي إلى أنّ “عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت”.

الجدير ذكره أنّ كوريا الشمالية ترزح تحت سيلٍ من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطاتها العسكرية، مما أدى لخلق حالةٍ من النقص في المواد الغذائية وتأمين الطعام للشعب، في ظل الإغلاق المحكم للحدود بسبب جائحة كورونا، مما يشكّل عاملاً ضاغطاً على اقتصادها.

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