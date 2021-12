كيم كارداشيان تثير غضب متابعيها بسبب “سبايدر مان”

أثارت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، غضب متابعيها بنشرها لقطتين من فيلم “سبايدر مان” في ستوري حسابها على إنستغرام.

وحذفت كارداشيان المنشور بعدما أثار غضبا واسعا ضدها، كونها تسببت في “حرق” الفيلم الجديد للبطل الخارق “سبايدر مان”، المعروض حاليا في دور العرض، بحسب صحيفة “ذا إندبدندت” البريطانية.

والتقطت كاراشيان اللقطتين أثناء متابعتها للفيلم داخل دور العرض السينمائية الموجودة داخل منزلها، ونشرتها في الوقت الذي كان الكثيرون يتأهبون لمشاهدته في دور العرض.

بالرغم من المنافسة الشرسة.. فيلم سبايدر مان الجديد يحقق إيرادات خيالية

حقق فيلم سبايدر مان الجديد، إيرادات خيالية، تجاوزت عتبة المليار دولار على مستوى العالم، بالرغم من المنافسة الشرسة من فيلمين آخرين.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فقد حالف الحظ “بيتر باركر” خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بالرغم من المنافسة القوية من فيلمي ماتريكس وسينغ الجديدة، وتصاعد القلق بشأن المتحور أوميكرون، ظل فيلم “سبايدر مان: نو واي هوم” في المركز الأول.

ووفقا لتقديرات الاستوديو، فقد أضاف “سبايدر مان إلى إيراداته”، الأحد، 81.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بانخفاض 69 بالمئة عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

وحقق الفيلم، 467 مليون دولار في دور السينما في أمريكا الشمالية، وهو ما يزيد على ضعف الأرباح المحلية التي حققها فيلم “شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة”، الذي احتل المركز الأول في وقت سابق من العام الجاري.

وبتحقيقه 587.1 مليون دولار في 61 سوقا خارجية خلال 12 يوما فقط من إطلاقه، حصد “سبايدر مان” 1.05 مليار دولار على مستوى العالم ليحقق أعلى إيرادات خلال الجائحة.

وهذا هو أول فيلم ينتج خلال الجائحة تتجاوز إيراداته المليار دولار، ويتشابه مع فيلم “ستار وورز” في كونه ثالث أسرع فيلم على الإطلاق يحقق ذلك، من دون الاستفادة من إطلاقه في الصين.

العرض الترويجي لفيلم “سبايدر مان” الجديد يتصدر الترند عبر عدة دول

تصدر العرض التروجي لفيلم سبايدر مان الجديد الذي يحمل عنوان “Spider-Man: No Way Home” الترند على تويتر عبر عدة دول، بينها الجزائر.

وعبّر نشطاء كثر عن رغبتهم الشديدة في مشاهدة الفيلم، بعدما كشفت شركة سوني عن المقطع الدعائي الرسمي، الثلاثاء، والذي بدى مشوّقا للغاية.

ويأتي ذلك المقطع قبل شهر من الإصدار السينمائي الحصري من إنتاج مشترك لـ مارفل ستوديو وشركة سوني.

ويعرض المقطع عودة بعض الوجوه القديمة من أفلام سبايدر مان السابقة بما في ذلك الممثل الأمريكي جيمي فوكس في دور إليكترو، والممثل البريطاني ألفريد مولينا في دور دكتور أكتوبوس.

يذكر أن الفيلم يعتبر الرابع من عالم مارفل السينمائي بعد “Black Widow”، و”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”، و “Eternals”، وهو الفيلم السابع والعشرون بشكل عام، ومن المقرر إصداره في دور العرض في 17 ديسمبر، وسيتم طرح التذاكر للبيع في 29 نوفمبر.

الفيلم من بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر (سبايدر مان)، وزندايا في دور إم جي، وبنديكت كومبرباتش في دور دكتور سترينج، وويليم دافو في دور رين جوبلين، ويتناول مفهوم تعدد الأكوان، بحسب ما قاله الدكتور سترينج في أحد المشاهد.

يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا.

يطلب المساعدة من دكتور سترينج، فتصبح المخاطر أكثر تعقيدا، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

وفي وقت سابق من هذا العام، تحدث توم هولاند عن سلسلة سبايدر مان، قائلًا “إنه أحد أكثر أفلام الأبطال الخارقين المستقلة طموحًا على الإطلاق، إنه مثير للإعجاب حقًا”.