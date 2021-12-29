كيم كارداشيان تثير غضب متابعيها بسبب “سبايدر مان”
أثارت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، غضب متابعيها بنشرها لقطتين من فيلم “سبايدر مان” في ستوري حسابها على إنستغرام.
وحذفت كارداشيان المنشور بعدما أثار غضبا واسعا ضدها، كونها تسببت في “حرق” الفيلم الجديد للبطل الخارق “سبايدر مان”، المعروض حاليا في دور العرض، بحسب صحيفة “ذا إندبدندت” البريطانية.
Kim Kardashian shared Spider-Man: No Way Home spoilers on her (now deleted) Instagram story and now faces backlash from her followers who haven’t seen the movie. https://t.co/3Y0y9dwOYa pic.twitter.com/eldW4g5j5J
— Screen Rant (@screenrant) December 28, 2021
Kim Kardashian Fans FURIOUS After She Filmed Spider-Man No Way Home Ending Posted It On Instagram! – Perez Hilton https://t.co/t0zqedq1nU pic.twitter.com/V0keDftbO4
— Lorraine Jo King (@lahlahbean) December 29, 2021
والتقطت كاراشيان اللقطتين أثناء متابعتها للفيلم داخل دور العرض السينمائية الموجودة داخل منزلها، ونشرتها في الوقت الذي كان الكثيرون يتأهبون لمشاهدته في دور العرض.
I thought the SpiderMan ending would get ruined from ALOT of places on social media for me, but never in @KimKardashian ‘s insta stories. Nothing says privilege like getting a movie in your own private theatre and spoiling it for those of us who are trying to stay home and safe!
— Julia Stone (@goalstone22) December 28, 2021
Imagine getting Spider-Man No Way Home spoiled for you by Kim Kardashian 😭😭 pic.twitter.com/YTIQttGQMQ
— Craig (@__CS11) December 28, 2021
Avoiding spoilers all week… just to have #KimKardashian of all people ruin Spider-Man NoWayHome for me 🤦🏻♀️ wtf pic.twitter.com/x5b62A4BzR
— Diana Mercado (@bby__diana__) December 28, 2021
بالرغم من المنافسة الشرسة.. فيلم سبايدر مان الجديد يحقق إيرادات خيالية
حقق فيلم سبايدر مان الجديد، إيرادات خيالية، تجاوزت عتبة المليار دولار على مستوى العالم، بالرغم من المنافسة الشرسة من فيلمين آخرين.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فقد حالف الحظ “بيتر باركر” خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بالرغم من المنافسة القوية من فيلمي ماتريكس وسينغ الجديدة، وتصاعد القلق بشأن المتحور أوميكرون، ظل فيلم “سبايدر مان: نو واي هوم” في المركز الأول.
“سبايدرمان: نو واي هوم”
حقق إيرادات تجاوزت مليار دولار عالميًا، ليصبح بذلك أول فيلم ينتج خلال الجائحة ويصل إلى هذا الرقم في ظل تفشي #كورونا#سبايدرمان pic.twitter.com/IQqaMt7C0m
— محطات | Stations (@akaliti) December 27, 2021
ووفقا لتقديرات الاستوديو، فقد أضاف “سبايدر مان إلى إيراداته”، الأحد، 81.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بانخفاض 69 بالمئة عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى.
وحقق الفيلم، 467 مليون دولار في دور السينما في أمريكا الشمالية، وهو ما يزيد على ضعف الأرباح المحلية التي حققها فيلم “شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة”، الذي احتل المركز الأول في وقت سابق من العام الجاري.
وبتحقيقه 587.1 مليون دولار في 61 سوقا خارجية خلال 12 يوما فقط من إطلاقه، حصد “سبايدر مان” 1.05 مليار دولار على مستوى العالم ليحقق أعلى إيرادات خلال الجائحة.
وهذا هو أول فيلم ينتج خلال الجائحة تتجاوز إيراداته المليار دولار، ويتشابه مع فيلم “ستار وورز” في كونه ثالث أسرع فيلم على الإطلاق يحقق ذلك، من دون الاستفادة من إطلاقه في الصين.
وبعد يوم واحد ، حقق الفيلم بالفعل أعلى افتتاح من حيث الأرباح مقارنة بأي فيلم أثناء الوباء، الأمر الذي أعاد آمال هوليوود في إحياء إيرادات شباك التذاكر التي تأثرت سلباً بجائحة كوفيد-19#سبايدر_مان #سبايدرمان pic.twitter.com/o5YSnIIGNF
— مجلة سيدتي (@sayidatynet) December 19, 2021
العرض الترويجي لفيلم “سبايدر مان” الجديد يتصدر الترند عبر عدة دول
تصدر العرض التروجي لفيلم سبايدر مان الجديد الذي يحمل عنوان “Spider-Man: No Way Home” الترند على تويتر عبر عدة دول، بينها الجزائر.
وعبّر نشطاء كثر عن رغبتهم الشديدة في مشاهدة الفيلم، بعدما كشفت شركة سوني عن المقطع الدعائي الرسمي، الثلاثاء، والذي بدى مشوّقا للغاية.
لقطات جديدة من فيلم #SpiderManNoWayHomepic.twitter.com/BuL8XpwYf4
— مارفل بالعربي (@MarvelArabic) November 17, 2021
ويأتي ذلك المقطع قبل شهر من الإصدار السينمائي الحصري من إنتاج مشترك لـ مارفل ستوديو وشركة سوني.
More apparent leaked photos from #SpiderManNowWayHome ! What do you guys think?
–#SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeleaks #SpiderManNoWayHomeTrailer #CharlieCox #TobeyMaguire #Andrew pic.twitter.com/oOhKHea6c4
— Movie Buffs (@MBuffs) November 9, 2021
ويعرض المقطع عودة بعض الوجوه القديمة من أفلام سبايدر مان السابقة بما في ذلك الممثل الأمريكي جيمي فوكس في دور إليكترو، والممثل البريطاني ألفريد مولينا في دور دكتور أكتوبوس.
أشرار فيلم #SpiderManNoWayHome
كيف كانوا وكيف أصبحوا#SpiderMan #spiderman3 #NoWayHomepic.twitter.com/RofKKxTrst
— عرب ويرز (@ArbWarez2) November 17, 2021
يذكر أن الفيلم يعتبر الرابع من عالم مارفل السينمائي بعد “Black Widow”، و”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”، و “Eternals”، وهو الفيلم السابع والعشرون بشكل عام، ومن المقرر إصداره في دور العرض في 17 ديسمبر، وسيتم طرح التذاكر للبيع في 29 نوفمبر.
وأخيرررراً .. التريلر الرسمي لفيلم السنة 🕸🕸
Spider Man: No Way Home
أقل من شهر ونقدر نستمتع بالفيلم على شاشات موڤي سينما 😍💜
مين ناوي يشوفه؟
#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/IUUcabVt68
— موڤي سينما (@muvicinemas) November 18, 2021
الفيلم من بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر (سبايدر مان)، وزندايا في دور إم جي، وبنديكت كومبرباتش في دور دكتور سترينج، وويليم دافو في دور رين جوبلين، ويتناول مفهوم تعدد الأكوان، بحسب ما قاله الدكتور سترينج في أحد المشاهد.
يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا.
يطلب المساعدة من دكتور سترينج، فتصبح المخاطر أكثر تعقيدا، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.
فلم #SpiderManNoWayHome بيكمل أحداث Far From Home بعد ما صار شي و بيتر باركر استعان بدكتور سترينج عشان يلغي مفعول الشي ذا (حاولت ما احرق للي ما تابع 😅) و دكتر سترينج يجيب العيد و هو يلقي التعويذه و يدخل زمن على زمن و يجون كل ذولي من كل عالم او اتوقع من تأثير مسلسل لوكي pic.twitter.com/jf8pKQETb5
— OTTO ✨ (@IKTO0) November 17, 2021
وفي وقت سابق من هذا العام، تحدث توم هولاند عن سلسلة سبايدر مان، قائلًا “إنه أحد أكثر أفلام الأبطال الخارقين المستقلة طموحًا على الإطلاق، إنه مثير للإعجاب حقًا”.