كيم كاردشيان تثير السخرية بمظهرها الغريب وناشطون يشبّهونها بالساحرة!
أثارت الفنانة الأمريكية كيم كاردشيان السخرية عبر شبكات التواصل بمظهرها الغريب خلال حفل معهد “ميت غالا” لعام 2021، حيث شبهها ناشطون بالساحرة.
وأشعلت كاردشيان المواقع بالتعليقات الساخرة، بعدما توشّحت السواد من رأسها لأخمص قدميها، خاصة عند مقارنتها بالفنانة كيندال جي.
لا تعليق #كيم_كاردشيان pic.twitter.com/q1wEugESsU
— Beirutcom (@Beirutcomweb) September 14, 2021
ولفتت كيندال الأنظار بطلتها، حيث بدت حسب ناشطين مشرقة وجميلة، بارتدائها فستانا طويلا لامعا من جيفينشي، ومطرزا بدقة ومهارة.
ورفعت كيندال شعرها لتظهر جمالها، بينما ظهرت كيم كاردشيان متخفية بالكامل باللون الأسود، في فستان أسود وغطاء للوجه والرأس معا مع حذاء أسود.
#MetGala كيم كاردشيان المصمم من طالبان pic.twitter.com/cUYHbcXavN
— حـور .. 🎵 (@__xxl25) September 14, 2021
وبالغت وسائل التواصل الاجتماعي في السخرية من زي كيم كاردشيان حيث أظهروها كساحرة شمطاء أو شبح أسود اللون بلا معالم، ومنهم من شبهها بباتمان.
الأخت كيم كاردشيان مرتدية نقابها الفاخر في حفل ميت جالا أمس داخله تلقط رزقها ، افتكرتها الأخ الأستاذ باتمان! pic.twitter.com/tNvz7gztRF
— أحمد ماهر‿ العگيدي‿ (@3kaidy) September 14, 2021