كيم كاردشيان تثير السخرية بمظهرها الغريب وناشطون يشبّهونها بالساحرة!

خلال حفل معهد "ميت غالا" لعام 2021 للأزياء

أثارت الفنانة الأمريكية كيم كاردشيان السخرية عبر شبكات التواصل بمظهرها الغريب خلال حفل معهد “ميت غالا” لعام 2021، حيث شبهها ناشطون بالساحرة.

وأشعلت كاردشيان المواقع بالتعليقات الساخرة، بعدما توشّحت السواد من رأسها لأخمص قدميها، خاصة عند مقارنتها بالفنانة كيندال جي.

ولفتت كيندال الأنظار بطلتها، حيث بدت حسب ناشطين مشرقة وجميلة، بارتدائها فستانا طويلا لامعا من جيفينشي، ومطرزا بدقة ومهارة.

ورفعت كيندال شعرها لتظهر جمالها، بينما ظهرت كيم كاردشيان متخفية بالكامل باللون الأسود، في فستان أسود وغطاء للوجه والرأس معا مع حذاء أسود.

​وبالغت وسائل التواصل الاجتماعي في السخرية من زي كيم كاردشيان حيث أظهروها كساحرة شمطاء أو شبح أسود اللون بلا معالم، ومنهم من شبهها بباتمان.