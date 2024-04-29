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كينيا: انطلاق قمة المؤسسة الدولية للتنمية بمشاركة العرباوي

الشروق أونلاين
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كينيا: انطلاق قمة المؤسسة الدولية للتنمية بمشاركة العرباوي
ح.م
الوزير الأول نذير العرباوي لحظة وصوله لنيروبي

انطلقت أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول نذير العرباوي.

وتهدف القمة لمناقشة تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية ورسم التوجهات الاستراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.

وحلَّ مساء الأحد، الوزير الأول نذير العرباوي بجمهورية كينيا، للمشاركة في قمة المؤسسة الدولية للتنمية “IDA21” من اجل تعبئة الموارد لافريقيا، التي ستنعقد بالعاصمة نيروبي.

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