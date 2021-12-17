“كَلَبُ” شواذ المغرب ضد مواطنهم “وادو” بِسبب دعمه للجزائر

يشنّ شواذ المغرب مضايقات عنصرية رهيبة ضد اللاعب الدولي السابق لِبلادهم عبد السلام وادو، بِسبب وقوفه إلى جانب الجزائر.

جاء ذلك في أحدث تغريدة لِعبد السلام وادو، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قال: “إن الحركة المغربية العنصرية والمُعادية للأجانب تنطلق ضدّي، وتُضايق كل الأشخاص الذين لا يتناسبون مع مخططهم القومي المُتطرّف”.

وعُهد عن عبد السلام وادو أنه ينظر إلى الجزائريين على أنهم إخوة، عكس الرّواية التي يُروّج لها قصر محمد السادس وزبانيته وأبواقه (إعلاميين يشتغلون داخل البلد وخارجه) وذبابه الإلكتروني و فرقة “العيّاشة”.

وأكّد عبد السلام وادو دعمه للمنتخب المحلّي الجزائري عشية مواجهة الفريق القطري، بِرسم نصف نهائي منافسة كأس العرب سهرة الأربعاء الماضي. وكتب عبر موقع “تويتر”: “تحضيرات جيّدة يا إخوان”. وبعد التأهّل، غرّد “تحيا الجزائر”.