لأنها رفضت الزواج منه.. تسلل لمنزلها ليلا وأحرقها بـ “ماء النار”!

ضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بقضية الطالبة العراقية، مريم الركابي، التي رفضت خاطبا تقدم لها فتسلل لمنزلها ليلا وأحرق وجهها بماء النار.

وتعاطف ناشطون مع الفتاة، حيث أطلقوا هاشتاغ “#أنقذوا الأميرة مريم”، كما طالبوا بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة”.

وقال والد الطالبة التي تدرس الفنون الجميلة في تصريحات تليفزيونية لقنوات عراقية، إن ابنته تعيش حياة مأساوية حيث مضت 7 أشهر عن الحادثة ولا زالت آثار الحروق التي شوهت جسدها باقية.

وأضافت والدتها: “كاميرات المراقبة قامت بتصوير المجرم هو ملثم ويسير في الشارع ومعه جنطة وعصا ولا أحد قام بالقبض عليه حتى الآن، منوهةً:عند الذهاب إلى المحكمة لم نحصل على حق مريم بل قام القاضي بالتعاطف مع المجرم”.

في ذات السياق أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق استمرار التحقيق في القضية، لافتاً إلى أن القاضي المختص بالتحقيق أوضح استمرار الإجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة.

وأشار مجلس القضاء الأعلى بالعراق إلى أن الطالبة مريم تعرضت بتاريخ 2021/6/10 إلى حادث حرق بماء النار في منزلها الكائن بشارع فلسطين من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز هاتفها للسرقة.

وبين المجلس أن ذويها قدموا شكوى أمام مركز شرطة القناة ضد المتهم (ع. ق) وصديقه (ع. هـ) وتم إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم وهو ما تم فعليا لكن التحقيق مستمر بحقهم لجمع الأدلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى بالعراق أن المحكمة قررت إحالة الأوراق إلى الوحدة التحقيقية في إجرام بغداد وتم إيداعها ضابط برتبة متقدمة من ذوي الاختصاص بالتحقيق لبذل مزيد من الجهود لجمع الادلة ضد المتهمين.

وعن التطورات نوه مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لـ «سكاي نيوز عربية» أن الجاني ما زال طليقًا، ولم تتمكن القوات الأمنية حتى الآن من القبض عليه، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع بعض المتهمين المشكوك فيهم.

وتابع المصدر أن عائلة الضحية تواجه صعوبة في سير التحقيقات بسبب تداخلات كبيرة من رجال أعمال متنفذون على صلة بالمتهمين المعتقلين إلى الآن، حيث تدور شكوك بمساندتهم للمتهم الرئيس.

وتُعوِّل عائلة الضحية على حملة تبرعات أطلقتها الصحفية رفيف الحافظ، لمساندة الشابة مريم، وتسفيرها خارج البلاد للعلاج.