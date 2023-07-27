لأنها نزعت الحجاب.. إسبانيا تمنح الجنسية للاعبة إيرانية

منحت حكومة بيدرو سانشيز الجنسية الإسبانية إلى لاعبة الشطرنج الإيرانية سارا خادم، التي لجأت إلى أراضيها، بعدما شاركت، في دورة عالمية شهر ديسمبر الماضي، من دون أن تضع الحجاب.

وأوضحت وزيرة العدل الإسبانية، بيلار يوب، في الجريدة الرسمية “نظرا إلى الظروف الاستثنائية بشأن السيدة ساراسادات خادم الشريعة”، وهو إسمها الكامل “منحتها للتو الجنسية الإسبانية”.

واتخذ القرار، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أوضح المصدر نفسه.

وتبلغ اللاعبة 26 عاما وتحمل لقب أستاذ كبير في الشطرنج، ومصنفة 15 في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج.

وشاركت سارا خادم، في ديسمبر 2022 في كأس العالم للشطرنج السريع في كازاخستان، من دون وضع الحجاب الإلزامي للنساء في إيران.

وقالت في مقابلة مع وكالة فراس برس، في فبراير، إنها أقدمت على ذلك دعما لحركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، في سبتمبر الماضي، إثر توقيفها من قبل الشرطة، بسبب مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقالت قريبة لها إنها ستتعرض للتوقيف في حال عودتها إلى إيران. فقررت سارا خادم عندها التوجه إلى إسبانيا مع زوجها وطفلها، حيث يعيشون.

واستقبل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في يناير، سارا خادم، وخاض معها جولة شطرنج.

وفي العام 2020، منعت عن السفر لمدة ستة أشهر بسبب انسحابها من المنتخب الوطني الإيراني.

وأرادت بذلك الاحتجاج على حادث وقع عندما أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية “عن طريق الخطأ”، بحسب طهران، طائرة بوينغ أوكرانية ما أسفر عن سقوط 176 قتيلا.