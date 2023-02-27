حصلت #أوكرانيا منذ انطلاق حربها مع روسيا على مساعدات عسكرية ومالية من أكثر من 20 دولة وعدة منظمات دولية، إضافة إلى مختلف مؤتمرات المانحين..

هذا هو حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا بعد عام من الحرب