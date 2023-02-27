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اقتصاد

حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا

الشروق أونلاين
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حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا

حصلت #أوكرانيا منذ انطلاق حربها مع روسيا على مساعدات عسكرية ومالية من أكثر من 20 دولة وعدة منظمات دولية، إضافة إلى مختلف مؤتمرات المانحين..

هذا هو حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا بعد عام من الحرب

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