لأول مرة.. إطلاق برنامج البعثة الجزائرية لرواد الأعمال نحو اليابان

أعلنت “Algeria Venture”، عن إطلاق برنامج البعثة الجزائرية لرواد الأعمال (ASEP) في نسخته الجديدة الموجهة إلى اليابان، مع فتح باب استقبال طلبات المشاركة من الشركات الناشئة والحاضنات الجزائرية.

وحسب سفارة اليابان بالجزائر، فإن البرنامج يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الجزائريين من اكتشاف البيئة اليابانية الغنية بالابتكار والتكنولوجيا، والتعرف على أبرز الحاضنات ومراكز البحث والجامعات والشركات الناشئة الرائدة، بما يعزز التبادلات والشراكات بين البلدين في مجال ريادة الأعمال.

وأوضحت Algeria Venture أن هذه المشاركة متاحة لأول مرة أيضًا للحاضنات المصنفة، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 20 سبتمبر 2025، مع التأكيد على أن الأماكن محدودة.

ودعت من يرغب في التقديم، لزيارة الرابط الخاص بالتسجيل لاستمارة البرنامج من خلال الرابط: https://asep.dz.

وأكدت الجهة المنظمة أن اليابان، باعتبارها “أرض الشمس المشرقة” وموطن الابتكار، تمثل محطة مميزة لفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الجزائريين، داعية الراغبين إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى الرحلة الفريدة التي يوفرها البرنامج.