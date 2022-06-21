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الجزائر

لأول مرة.. اقتناء الكتب المدرسية سيكون عبر منصة رقمية

الشروق أونلاين
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لأول مرة.. اقتناء الكتب المدرسية سيكون عبر منصة رقمية

سيكون لأول مرة بامكان أولاياء التلاميذ اقتناء الكتب المدرسية عبر الانترنت وهذا عن طريق منصة الكترونية خصصت لذلك. 

وأعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن امكانية اقناء الكتب عبر المنصة الالكترونية التالية: WWW.DZ.JUMIA.COM

وأوضح المصدر ذاته أن الأسعار ستكون رسمية ومحددة من قبل الديوان يضاف إليها فقط سعر التوصيل إلى الزبون وهو 150 دج.

30 جوان آخر أجل لتوزيع الكتب على المؤسسات التعليمية

وفي 18 ماي 2022، حددت وزارة التربية الوطنية، تاريخ الـ 30 جوان المقبل، لضمان توزيع الكتب المدرسية على جميع المؤسسات التربوية، بالنسبة للمراحل التعليمية الثلاث، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، حسب ما أفاد به منشور للوزارة.

وأوضح المنشور الخاص بتنظيم عملية توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية للسنة الدراسية 2022-2023 المؤرخ في 14 ماي, أن مديري التربية عبر الولايات مكلفون بالسهر على حسن سير هذه العملية و”ضمان توزيع الكتب المدرسية في مجمل مؤسسات التربية والتعليم لكل المراحل التعليمية وذلك قبل تاريخ 30 يونيو 2022″.

وأكد المنشور أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ومن خلال المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي, مطالب بـ “توفير الكتب المدرسية بالكمية الكافية والقيام بعمليتي توزيعها وتوصيلها إلى كل المؤسسات التعليمية، قبل التاريخ المحدد أعلاه”.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الاجراء إلى “تمكين التلاميذ لا سيما المنحدرين من عائلات معوزة، من الحصول عليه بصفة مجانية”، كما ستسمح للتلاميذ المتمدرسين من اقتناء هذا السند البيداغوجي من المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب”.

وبخصوص استلام المؤسسات التربوية للكتب المدرسية، تم التشديد على مديري المؤسسات التعليمية “استقبال واستلام الكتب المدرسية المخصصة لمؤسساتهم وفق الرزنامة الزمنية المحددة والمتفق عليها بين مصالح مديريات التربية والمراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي على أن لا يتعدى تاريخ الاستلام الآجال المحددة.

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