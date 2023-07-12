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لأول مرة.. الجزائر العاصمة ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم

الشروق أونلاين
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لأول مرة.. الجزائر العاصمة ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم
ح.م

صُنفت الجزائر العاصمة لأول مرة ضمن قائمة المدن الأشد حرا في العالم، إلى جانب 3 ولايات أخرى، حسب ما رصده موقع “إلدورادو ويذر” المتخصّص.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، جاءت ولاية بسكرة في المرتبة السادسة بدرجة حرارة بلغت 48.2 درجة تحت الظل.

وفي سابقة من نوعها تضمن التصنيف ولاية الجزائر العاصمة بدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة لتأتي بذلك في المرتبة 8 عالميا.

وضمت قائمة الموقع المختص كذلك كل من ولايتي أدرار وعين صالح ليحتلا المرتبة 9 و10 على التوالي بدرجة حرارة قدرت بـ 47.8.

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