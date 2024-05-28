-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

لأول مرة.. الجزائر تشرع في تصدير الغاز الطبيعي إلى كرواتيا والمجر

الشروق أونلاين
  • 455
  • 0
لأول مرة.. الجزائر تشرع في تصدير الغاز الطبيعي إلى كرواتيا والمجر
ح.م
أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا

في إطار إستراتيجيتها لتنويع صادراتها من الغاز، قامت سوناطراك يوم 22 ماي الجاري، بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا.

وتمّ تسليم هذه الشحنة، حسب ما أفاد به بيان لشركة المحروقات الجزائرية، على مستوى المحطة العائمة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الطبيعية، في جزيرة “كرك” الكرواتية.

وتمّ شحن الغاز المسال الجزائري انطلاقا من مركب التمييع ببطيوة في وهران. عن طريق ناقلة الغاز “الوقارتة”، المملوكة لشركة سوناطراك، يضيف البيان.

وسيُنقل جزء من الغاز المسال المعاد تحويله إلى حالته الغازية، إلى المجر، عبر الشبكة الغازية الكرواتية. مما يسمح لسوناطراك، ولأول مرة، بتزويد هذين البلدين بالغاز الطبيعي.

وتعتزم سوناطراك زيادة صادراتها إلى هذه المنطقة. بما يعزّز دورها المحوري في ضمان أمن الإمدادات لأوروبا، يقول بيان الشركة.

مقالات ذات صلة
الغرفة الأفريقية للطاقة تشيد بشراكة “سوناطراك” و “ايكسون موبيل”

الغرفة الأفريقية للطاقة تشيد بشراكة “سوناطراك” و “ايكسون موبيل”

عون يكشف حجم الإنتاج الجزائري من الألياف البصرية

عون يكشف حجم الإنتاج الجزائري من الألياف البصرية

“فيات” تستعد لرفع الإنتاج بوهران وعون يلتقي وفدا عن “ستيلانتيس”

“فيات” تستعد لرفع الإنتاج بوهران وعون يلتقي وفدا عن “ستيلانتيس”

استحداث صندوق استثماري لتمويل الشركات الناشئة في مجال الطاقة

استحداث صندوق استثماري لتمويل الشركات الناشئة في مجال الطاقة

إستراتيجية طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز الجزائري وبلوغ هذا الرقم ..

إستراتيجية طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز الجزائري وبلوغ هذا الرقم ..

زيتوني يدعو لعقد منتدى أعمال ثلاثي جزائري تونسي ليبي

زيتوني يدعو لعقد منتدى أعمال ثلاثي جزائري تونسي ليبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد