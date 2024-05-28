لأول مرة.. الجزائر تشرع في تصدير الغاز الطبيعي إلى كرواتيا والمجر

أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا

في إطار إستراتيجيتها لتنويع صادراتها من الغاز، قامت سوناطراك يوم 22 ماي الجاري، بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا.

وتمّ تسليم هذه الشحنة، حسب ما أفاد به بيان لشركة المحروقات الجزائرية، على مستوى المحطة العائمة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الطبيعية، في جزيرة “كرك” الكرواتية.

وتمّ شحن الغاز المسال الجزائري انطلاقا من مركب التمييع ببطيوة في وهران. عن طريق ناقلة الغاز “الوقارتة”، المملوكة لشركة سوناطراك، يضيف البيان.

وسيُنقل جزء من الغاز المسال المعاد تحويله إلى حالته الغازية، إلى المجر، عبر الشبكة الغازية الكرواتية. مما يسمح لسوناطراك، ولأول مرة، بتزويد هذين البلدين بالغاز الطبيعي.

وتعتزم سوناطراك زيادة صادراتها إلى هذه المنطقة. بما يعزّز دورها المحوري في ضمان أمن الإمدادات لأوروبا، يقول بيان الشركة.