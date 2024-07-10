لأول مرة الجزائر تصدر هذه المادة إلى السنغال وبوركينافاسو

كشف مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنظيم المنتجات الصيدية في وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عبد الرحمان هنتور، عن احتلال الجزائر لمراتب متقدّمة من حيث مشاريع تربية المائيات في حوض البحر المتوسط.

وفي تصريح للاذاعة الوطنية، قال عبد الرحمان هنتور، إن اليد العاملة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر تعد الأكبر في حوض البحر المتوسط.

وأكد المتحدّث على تصدير الجزائر لكميات معتبر من الأسماك إلى دول اوربا تجاوزت الـ 4000 آلاف طن سنويا، مفيدا في ذات السياق، أن صادرات أسماك التونة الجزائرية قد تجاوزت الـ 27 مليون دولار خلال سنة 2023.

وفي ذات السياق، كشف هنتور، ولأول مرة، عن تحضيرات لتصدير سمك الشبوط إلى دولتي السنغال وبوركينافاسو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك عبر النقل الجوي وبكمية تقدّر بـ 01 طن.

وأكد المتحدّث أن الهدف من هذه العملية لا يتمثل في الكمية بقدر ما هو ضمان سوق أفريقي مهم، بالإمكان توسيعه أكثر خلال السنوات المقبلة.