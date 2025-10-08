لأول مرة… الجزائر في صالون السياحة الدولي “ريميني” بإيطاليا

مزمع تنظيمه من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري

تشارك الجزائر، ولأول مرة، في فعاليات صالون السياحة الدولي الذي تحتضنه مدينة ريميني بإيطاليا، وذلك بغرض التعريف بالمقومات السياحية والثقافية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للديوان الوطني للسياحة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المشاركة تأتي تجسيدا لبرنامج عمل وجهود الوزارة الرامية إلى “ترقية المقصد السياحي الجزائري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يمثل الديوان الوطني للسياحة القطاع في فعاليات الصالون المزمع تنظيمه من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري بمركز المعارض الدولي بمدينة ريميني الإيطالية”.

وتهدف هذه المشاركة إلى “التعريف بالمقومات السياحية والثقافية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر، وإبراز تنوع منتجاتها السياحية”، إلى جانب “تعزيز فرص التعاون مع مختلف المتعاملين الدوليين، لاسيما في السوق الأوروبية، وترسيخ صورة الجزائر كوجهة سياحية واعدة على المستوى المتوسطي والعالمي”.

ويعد هذا الصالون “أهم صالون مهني للسياحة في إيطاليا، ينظمه سنويا مجموعة المعارض الايطالية (Italian Exhibition Group)، ويعتبر منصة دولية مرجعية تجمع الفاعلين والخبراء والمهنيين في صناعة السياحة”.

وقد شهدت طبعة 2024 من هذا الحدث – يضيف المصدر – “ارتفاعا ملحوظا في عدد الزوار مقارنة بسنة 2023، من خلال مشاركة 55 مؤسسة ناشئة قدمت حلولا وابتكارات جديدة في المجال السياحي، إلى جانب تنظيم أكثر من 200 فعالية بمشاركة ما يفوق 250 خبير ومهني دولي”.

وفي هذا الإطار، حجز الديوان الوطني للسياحة جناحا داخل الصالون، صمم خصيصا ليعكس “الأصالة الثقافية والتاريخية الجزائرية”، مع التركيز “على البعد الصحراوي والثقافي كرمز مميز للهوية السياحية الوطنية”.

وسيتم من خلال الديوان “عرض دعائم ترويجية ورقية ورقمية تشمل مطويات، كتيبات وأفلاما تعريفية، تمكن الزوار والمهنيين من اكتشاف المقاصد السياحية الجزائرية المتنوعة”.

كما “ستخصص مساحة للترويج للسياحة الأثرية والرومانية، بالنظر إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد إيطاليا من حيث غنى وتنوع المواقع الأثرية الرومانية، وهو ما يمثل نقطة التقاء ثقافية وسياحية بين البلدين”.

وسيتيح الجناح الوطني للزوار “فرصة القيام بجولات افتراضية ثلاثية الأبعاد لبعض الوجهات السياحية الجزائرية المميزة”.

وإلى جانب الديوان “سيسجل حضور عدد من المتعاملين السياحيين الذين سيعرضون برامجهم السياحية ويعقدون لقاءات عمل ثنائية مع نظرائهم الإيطاليين من وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون المهني في المجال السياحي”، إلى جانب مشاركة حرفيين وفرقة موسيقية لتنشيط الجناح، على أن يتم برمجة لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على القدرات السياحية الجزائرية، وفقا لما أوضحه البيان.