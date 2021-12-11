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الجزائر

لأول مرة.. الحكومة تعقد اجتماعا خارج العاصمة

الشروق أونلاين
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لأول مرة.. الحكومة تعقد اجتماعا خارج العاصمة
أرشيف

يترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، اجتماعا للحكومة بولاية خنشلة، يعد الأول خارج قصر الحكومة بالجزائر العاصمة.

وحسبما أفاد به السبت بيان لمصالح الوزير الأول “فعملا بتعليمات رئيس الجمهورية، يترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، غدا الأحد 12 ديسمبر 2021، اجتماعا للحكومة في ولاية خنشلة، يعد الأول خارج قصر الحكومة بالجزائر العاصمة”.

ويخصص جدول أعمال هذا الاجتماع –يضيف البيان– “لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية خنشلة، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا”.

س.ع

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