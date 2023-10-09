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العالم

لأول مرة.. القسام تعلن إدخال منظومة دفاع جوي جديدة

الشروق أونلاين
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لأول مرة.. القسام تعلن إدخال منظومة دفاع جوي جديدة
أرشيف
كتائب القسام

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز “مُتبّر 1” لأول مرة. 

وأعلنت كتائب عز الدين القسام عن إدخال منظومة دفاع جوي جديدة في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها ودخلت يومها الثالث.

وشملت عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي. إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، ومقتل وجرح المئات من الإسرائليين.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استدعاء 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق ردا على عملية “طوفان الأقصى”.

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