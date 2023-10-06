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الجزائر

لأول مرة.. الوزير الأول يتحدث عن عدل 3 (فيديو)

الشروق أونلاين
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لأول مرة.. الوزير الأول يتحدث عن عدل 3 (فيديو)

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أنه سيتم المضي في برنامج عدل 3 بعد استكمال وتسليم العقود للمستفيدين من سكنات عدل 1 و2.

وفي تصريح صحفي على هامش أشغال الجمعية العامة لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا، تحدث بن عبد الرحمان عن المضي في مشاريع عدل 3، فور الانتهاء من إعطاء العقود للمستفيدين من سكنات عدل1 و2.

وفي ذات السياق، كشف الوزير الأول عن اطلاق تطبيق إلكتروني خاص بتمليك السكنات، سيتم الكشف عنه في الفاتح نوفمبر القادم.

وفي شهر ماي 2023، قال وزير السكن، طارق بلعريبي، أن برنامج عدل 3 يُعد معادلة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة، مؤكدا بأن هذا الملف مفتوح.

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