لأول مرة بالجزائر.. ملتقى للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية في هذا التاريخ

تنظم الطبعة الأولى من “ملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية”، بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة يومي 18 و19 فيفري المقبل.

وأكد بيان للمنظمين أن هذه التظاهرة المنظمة تحت رعاية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة, ووزير الرقمنة والاحصائيات, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تعقد بالشراكة مع التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ومجمع النقد الآلي.

و يهدف الملتقى إلى “المساهمة في تطوير نشاط التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني في الجزائر، وتحقيق أهداف برنامج الحكومة في هذا المجال”.

كما سيكون هذا الملتقى “فرصة سانحة لتكوين علاقات عمل”, كما سيكون “فضاء لتبادل الخبرات حول مواضيع الساعة بخصوص التكنولوجيات المالية والتجارة الإلكترونية”.

ويشمل الملتقى محاضرات تتمحور حول الموضوع الرئيسي وورشات متخصصة وفضاءات عرض, وفقا للمنظمين الذين يتوقعون مشاركة أكثر 2700 زائر لهذه التظاهرة, وحوالي 100 عارض, بالإضافة إلى حضور أكثر من 50 خبير لإلقاء محاضرات.