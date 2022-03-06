لأول مرة.. تأسيس مجموعة برلمانية للأحرار بمجلس الأمة

أعلن أعضاء مجلس الأمة الأحرار عن تأسيس مجموعتهم البرلمانية والتي تعد الأولى من نوعها منذ بداية عمل مجلس الأمة عام 1998.

وعقد أعضاء مجلس الأمة الأحرار، الأحد، اجتماعا للإعلان الرسمي عن تأسيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس، وهذا بحضور 12 عضوا من مجموع 14 عضوا، وتم تزكية بطاهر لزرق رئيسا لها.

وكشف أعضاء المجموعة في بيان لهم عن خطهم السياسي الذي يمثّل حسبهم امتدادا لبرنامج رئيس الجمهورية، معربين عن سعيهم للتنسيق مع بقية العائلات السياسية الممثلة في المجلس من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية، فضلا على المساهمة في الارتقاء بدور مجلس الأمة والعمل على ترسيخ استقراره.