لأول مرة.. تأسيس منتدى للجزائريين في الخارج

أُعلن، الإثنين، عن تأسيس منتدى الجزائريين في الخارج والذي يعنى بشؤون الجالية الجزائرية في مختلف دول العالم، بمشاركة العديد من الشخصيات.

وجاء إعلان التأسيس التاريخي للجالية الجزائرية في العالم تحت مسمى “منتدى الجزائريين في الخارج Algerians Abroad Forum” بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرة.

وشارك في فعاليات التأسيس الذي جرى عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد ممثلين عن منتدى الجالية الجزائرية بتركيا وكذا نواب سابقين وحاليين عن الجالية بالإضافة إلى أساتذة وشخصيات.

وحسب بيان لمؤسسي المنتدى فإن فكرة تأسيس هذا المولود التاريخي للجالية تحت اسم “منتدى الجزائريين في الخارج” جاءت بناءً على تنسيق وجهود سابقة، وعلى محطات متعددة، نتجت عنها مبادرات لعل أهمها مبادرتا “من حقي ندخل بلادي” “وحملة ومَن أحياها” حيث اجتمعت حينها 23 جمعية وهيئة ناشطة تمثل الجزائريين في الخارج.

وأكد أن “منتدى الجزائريين في الخارج هو أول فضاء قانوني جامع للجزائريين في العالم تأسس في شهر نوفمبر تيمنا بالثورة التحريرية المجيدة وهو مستقل عن أي توجه سياسي أو حزبي أو أيديولوجي، يهدف إلى تجميع النخب، وترشيد الكفاءات المقيمة بالخارج، عن طريق خلق فضاء للحوار وتبادل الأفكار والتجارب،عبر مشاريع وخطط عملية تخدم الجالية والتنمية داخل الوطن على حد سواء”.