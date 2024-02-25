لأول مرة.. تخصصات جديدة متوجة بالشهادة في التكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أنه تم ادراج تخصصات متوجة بالشهادة لأول مرة في قطاع التكوين.

وأكد ميرابي، الأحد، خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي لدورة فيفري 2024 في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أن التخصصات المعنية هي: تقني سامي في الأمن السيبراني، توزيع المواد الصيدلانية، كتابة السيناريو وتكثيف بذور القمح.

وأضح الوزير أنه تم توفير أزيد من 285476 الف مقعد بيداغوجي في 428 تخصصا في هذه الدورة، مشيرا إلى أن فروع الصناعة استحوذت على أكثر من 21 ٪؜ من التعداد، الرقمنة 9 بالمائة، الكهرباء 7 بالمائة والفلاحة 10 بالمائة بالإضافة إلى الفندقة والاطعام والسياحة والصناعة التقليدية.

كما كشف الوزير أن 15 مؤسسة تكوينية وضعت حيز الخدمة.

وعن منحة البطالة قال الوزير إن الجهود لا زالت مستمرة لتكوين المستفيدين منها بتوفير أزيد من 62 ألف منصب تكوين.