لأول مرة.. تذاكر مباراة الجزائر- أوغندا تباع إلكترونيا ابتداء من الاثنين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين،أن تذاكر مباراة الجزائر- أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ستباع لأول مرة إلكترونيا عبر منصة خاصة.

وحسب بيان للوزارة: تحسبا لمباراة منتخبنا الوطني ضد فريق اوغندا، هذا السبت 04 جوان 2022 على الساعة الثامنة مساءا (20سا00) بملعب 05 جويلية الأولمبي في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إجراؤها بكوت ديفوار، تعلن وزارة الشباب والرياضة ان عملية بيع كل التذاكر الخاصة بهذا اللقاء ستكون ولأول مرة مباشرة عبر المنصة الالكترونية tadkirati.mjs.gov.dz، وهذا ابتداء من نهار اليوم الاثنين 30 ماي 2022 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا (15سا00).

وأضاف: هذا الإجراء سيسمح لكل المناصرين المتواجدين عبر كامل التراب الوطني والراغبين في حضور هذه المقابلة من اقتناء التذاكر الالكترونية مباشرة عبر هذه المنصة الرقمية.

للإشارة أيضا، أن كل مناصر يرغب في اقتناء أكثر من تذكرة (العدد الذي يرغب فيه) يمكن له ذلك بشرط إدخال اسم ولقب صاحب التذكرة كون كل التذاكر شخصية (يمكن الاطلاع على كيفية اقتناء التذاكر على مستوى الفيديو التوضيحي بالمنصة الرقمية).

واوضح: في الأخير، تذكر وزارة الشباب والرياضة إلزامية تقديم بطاقة التعريف الوطنية (NIM/ رقم التعريف الوطني) قبل دخول الملعب، حتى يتسنى التأكد من هوية كل مناصر.

tadkirati.mjs.gov.dz