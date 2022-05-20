لأول مرة.. ترشح مفتوح لمنصب مدير بالخدمات الجامعية

في مبادرة لإضفاء الشفافية والنزاهة على التسيير

أعلنت المديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية إطلاقها أرضية رقمية لاستقبال ملفات الترشح لمنصب مدير للخدمات الجامعية، وذلك قبل تاريخ 16 جوان المقبل.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن الشروط التي يجب توفرها لهذا المنصب تلزم المترشح أن يكون برتبة متصرف رئيسي مثبت أو موظف من رتبة معادلة له أقدمية 6 سنوات بهذه الصفة على الأقل، وتجربة مهنية لعشرة سنوات على الأقل في المؤسسات والإدارات العمومية، وممارسة مسؤولية لمدة خمس سنوات على الأقل في الإدارة الجامعية والخدماتية، بالإضافة إلى حيازة المترشح على شهادة جامعية على غرار ليسانس، ماستر، ماجستير، دكتوراه أو شهادة من مدرسة وطنية.

وقالت المديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه واعتبارا لنوعية وخصوصية منصب مدير الخدمات الجامعية، فإنه يتعين علاوة على الشروط سالفة الذكر أن تتوفر في المترشح مؤهلات وتجربة علمية في مجال التسيير المالي والإداري، على غرار تسيير الصفقات العمومية والميزانية والقدرة على المبادرة والتواصل.

وأكدت المديرية أنه على الراغبين في الترشح لهذا المنصب تسجيل طلباتهم في الأرضية الرقمية الموجودة على موقعها الإلكتروني وذلك قبل 16 جوان 2022 كآخر أجل.

ويعتبر الإعلان سابقة غير معهودة في تاريخ الخدمات الجامعية، حيث خضعت التعيينات في أكثر الحالات لمصالح الأطراف وللمعارف الشخصية والعائلية والسند النقابي والطلابي، ما أدى إلى الكثير من الكوارث المعلومة في تسيير القطاع.

وأكدت مصادر من الديوان لـ”الشروق” أن المدير العام مصمم على إضفاء الشفافيّة والنزاهة في اختيار فريق عمله على كافة المستويات المركزية والمحلية، ولذلك فتح باب الترشح لمنصب مدير بالخدمات الجامعية أمام الجميع، موضحا أن الأولوية ستعطى للكفاءات الفعلية والنظيفة بسمعتها الأخلاقية والمهنية في تقلد المسؤولية بالقطاع، بعد دراسة دقيقة ومنصفة لكافة الملفات.

ولم يستبعد المصدر محاولة الجهات الإداريّة النافذة وأصحاب المصالح المرتبطة بالممولين والناقلين التشويش على المسعى الجديد لإبطاله، لكن الخيار لا رجعة فيه، على حد تعبيره.