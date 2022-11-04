لأول مرة.. تقنية رقمية لتربية المواشي وحماية السلالات الجزائرية

أعلنت وزارة الفلاحة، عن الشروع في العمل بتقنية تثبيت “شرائح” بأذن الماشية تسمح بتتبع موقعها الجغرافي الكترونيا.

وأوضح بيان الوزارة الفلاحة، أن العملية انطلقت أمس من ولاية تيارت بمزرعة سي نايل تحت إشراف المؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء “alviar”، أين تعتمد التقنية على شرائح تثبت بأذن الماشية.

وأشار المصدر، أن الطريقة الجديدة تسمح بتتبع وتسيير المواشي من خلال تحديد هوية الماشية إلكترونيا وفق قاعدة معلومات دقيقة، وإحصاء يومي لعدد رؤوس المواشي، وتتبع موقع المواشي جغرافيا، وكذا إتاحة المحافظة على سلالات المواشي.