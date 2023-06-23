لأول مرة.. حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج

تتسع لـ 11 مقعدا وتستخدم الذكاء الاصطناعي..

أطلقت الهيئة العامة للنقل في السعودية، تجربة حافلات ذاتية القيادة لتسهيل عملية نقل الحجاج، لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأفادت وسائل إعلامية سعودية أن الهيئة العامة للنقل تحرص على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل «الصديق للإنسان والبيئة»، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة.

وأوضحت ذات الهيئة أن هذه الحافلات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد.

كما تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة، بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية.

وتتسع الحافلة الواحدة لـ 11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كيلومتراً في الساعة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل الحجاج، ناهيك عن قياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.

وخصصت الهيئة ذاتها مسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طول المسار 4 كيلومترات، بينما عرض الطريق 11 متراًّ، حسب المصدر.