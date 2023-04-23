لأول مرة.. حلويات الجزائر التقليدية في طوابع البريد

أصدر بريد الجزائر طوابع بريدية جديدة بمناسبة عيد الفطر، تحمل صور حلويات تقليدية لأول مرة في تاريخ المؤسسة.

واختارت المؤسسة كلّ من “مقروط العسل” و”مقروط اللوز”، لتوشيح أول طابعين بريديين حول الحلويات التقليدية في الجزائر.

وجاء في منشور على صفحة بريد الجزائر في فيسبوك:”لا تزال العائلات الجزائرية تحافظ على العديد من العادات والحلويات التقليدية على وجه خاص”.

وتابع المنشور:”وتتربع الحلويات التقليدية الجزائرية على عرش مناسبات الجزائريين. فلكلّ منها حلوى خاصة بها تختلف بحسب المناسبة والمنطقة”.

ويحمل الطابع البريدي الجديد اسم الحلوى التقليدية باللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية (بخطّ تيفيناغ)، إلى جانب اللغة الإنجليزية.

مقروط اللوز الجزائري الحلوى الأفضل في العالم

واختار زوار موقع “TasteAtlas” المتخصّص في تقييم المطاعم عبر العالم، في مارس الماضي، حلوى مقروط اللوز الجزائري، كأفضل حلوى بسكويت (Cookies) في العالم.

وحصلت حلوى مقروط اللوز، التي يعرّفها الموقع بأنها “قطع من الدقيق والسكر، تذوب في الفم بمجرد تناولها”، على تقييم بـ 4.6 من مجموع 5 نقاط.

وصنّفت الحلويات التي تزّين أطباق العائلات الجزائرية في مختلف المناسبات، على غرار عيد الفطر الذي يعقب شهر رمضان، بين حلويات العالم الـ5 الأكثر تقييما على “TasteAtlas”، صيف العام الماضي.

ويفضّل زوار الموقع مقروط اللوز، على كعكة حبيبات الشكلاطة الأمريكية، وحلوى الصابلي الفرنسية، وألفاخوريس الأرجنتينية.