لأول مرة.. رقمنة عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ

الطعون من 30 جوان على مدار 18 يومًا والنتائج في 26 جويلية

قررت وزارة التربية الوطنية، ولأول مرة، “رقمنة” عملية التوجيه وإعادة توجيه التلاميذ، بداية من السنة الدراسية الجارية 2023/2024، إذ أكدت على أن كل وثيقة يتم تداولها في هاتين العمليتين من خارج هذا النظام المعلوماتي للقطاع تعد لاغية وعديمة الأثر، وتعالج على سبيل التزوير واستعمال المزور.

وبناء على مجموعة مراجع تخص كيفيات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في المتوسطة والثانوية، وفقا للمنشور الوزاري الصادر تحت رقم 96 مؤرخ في 23 ماي الجاري، فقد أفرجت المديرية العامة للتعليم بالوزارة عن الترتيبات التنظيمية الواجب اتباعها، لأجل تجسيد رقمنة عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ بصفة ناجحة، وذلك بإتاحة فرصة لهم للذين درسوا موسما كاملا أو أكثر في جذع مشترك أو شعبة معينة، ويرغبون في مراجعة توجيههم، بما يتماشى وقدراتهم وتطلعاتهم.

حجز طلبات إعادة التوجيه من 26 إلى 30 ماي

وفي هذا الصدد، لفتت الوزارة الوصية إلى أن عملية إعادة التوجيه تتم وفق مجموعة ترتيبات تنظيمية وجب التقيد بها، حيث سيكون مدير المؤسسة التربوية مطالبا وجوبا، بحجز طلبات إعادة التوجيه المعبر عنها من طرف أولياء التلاميذ المعنيين، في الفترة الممتدة من 26 إلى 30 ماي الجاري، عبر حسابه الخاص على الأرضية الرقمية، على أن يتولى “مجلس القسم” للفصل الدراسي الثالث، دراسة طلبات إعادة التوجيه وفق النتائج التي يتحصل عليها التلاميذ المعنيون، والمستخرجة من النظام المعلوماتي، حسب عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة في كل جذع مشترك وشعبة، كما يقترح إعادة التوجيه أو رفضه.

تبليغ الأولياء بقرارات إعادة التوجيه في آجال 30 جوان

وإلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن “مجلس القبول والتوجيه” هو الذي يتولى دراسة اقتراحات مجالس الأقسام بخصوص إعادة توجيه التلاميذ المعنيين والبت فيها، واتخاذ القرارات في شأنها وتدوينها في محضر عبر الحساب الخاص بمدير المؤسسة في الأرضية الرقمية.

بالإضافة إلى ما سبق، أكدت الوصاية على ضرورة تبليغ أولياء التلاميذ المعنيين بقرارات إعادة توجيه أبنائهم بتسليمهم كشوف تقويم نتائج الفصل الثالث، عبر فضاء الأولياء، باستغلال كل الوسائل المتاحة في أجل أقصاه يوم 30 جوان الداخل، مشددة على أن قرارات مجلس القبول والتوجيه في حالات إعادة التوجيه، تعد نافذة وغير قابلة للطعن.

هذه كيفيات وآجال الطعن في قرارات إعادة التوجيه

وأبرزت الوزارة بأن الطعن يعد إجراء يمكّن أولياء التلاميذ المعنيين بطلب مراجعة قرارات مجالس القبول والتوجيه في الحالتين المذكورتين في القرار رقم 74 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المذكور في المرجع، عقب تقديم الأدلة الثبوتية.

وإلى ذلك، لفتت وزارة التربية إلى أن أولياء التلاميذ المعنيين مطالبون وجوبا بإجراء الطعن في قرارات مجالس القبول والتوجيه، عبر الفضاء المخصص لهم، ضمن النظام المعلوماتي للقطاع، في الفترة الممتدة من 30 جوان الداخل إلى غاية 17 جويلية المقبل، على أن يقوم من جهته مدير المؤسسة التعليمية المتوسطة أو الثانوية، بالتكفل بمهمة تأكيد “طلبات الطعون” المؤسسة عبر حسابه الخاص، مع وجوب رفع كل وثيقة ثبوتية في آجال أقصاها 17 جويلية المقبل، والتي يجب أن تجرى على مدار 18 يوما.

كما يتكفل رئيس المؤسسة التعليمية المتوسطة أو الثانوية بمهمة دراسة “طلبات الطعون”، مع مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وإبداء رأيه بشأنها وتدوينه في محضر عبر حسابه الخاص في الأرضية الرقمية للوزارة، على أن يتم البت فيها من قبل اللجنة الولائية للطعن، وذلك في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 جويلية المقبل.

بالإضافة إلى ما سبق، أكدت الوصاية على أن رئيس مصلحة التنظيم التربوي أو رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات، حسب الحالة، مدعو للتكفل بمهمة استخراج قائمة التلاميذ المعنيين بعملية الطعن المؤكدة من طرف مديري المؤسسات التعليمية المتوسطات والثانويات، عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي للوزارة، وذلك من أجل تحضير أعمال اللجنة الولائية للطعن، على أن تعقد هذه الأخيرة اجتماعها يومي 21 و22 جويلية القادم، للبت في الطعون المقدمة، وفق مقاييس محددة.

واستناد لما سلف، شددت الوزارة على أن قرارات اللجنة الولائية للطعن لا بد أن تحجز في محاضر خاصة، عبر حساب رئيس مصلحة التنظيم التربوي أو رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات، حسب الحالة، والتي يتم استخراجها من النظام المعلوماتي للوصاية، على أن توقع من طرف مدير التربية.

تبليغ الأولياء بنتائج الطعون في آجال 26 جويلية

وفي مقابل ذلك، أشارت وزارة التربية إلى أن رئيس المصلحة مطالب باستخراج وعبر حسابه الشخصي في المنصة الرقمية، “قرار فردي” لكل تلميذ معني، ليقوم مدير التربية بالتوقيع عليه وختمه، في أجل لا يتعدى تاريخ 24 جويلية المقبل، على أن يبلغ أولياء التلاميذ المعنيين بقرارات اللجنة الولائية للطعن، بتسليمهم القرارات على مستوى المؤسسة التعليمية الأصلية، وعبر فضاء الأولياء، باستغلال كل الوسائل المتاحة في أجل لا يتعدى تاريخ 26 جويلية.

أوامر بإنهاء جميع إجراءات الطعن قبل تاريخ 31 جويلية المقبل

كما شددت الوصاية على أن استكمال كل الإجراءات الخاصة بعملية إعادة توجيه التلاميذ الذين تم قبول طلباتهم على مستوى اللجنة الولائية، يكون في كل الأحوال قبل تاريخ 31 جويلية القادم، حتى يتمكنوا من مزاولة دراستهم مع بداية الدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف، داعية إلى ضرورة التقيد بالآجال والترتيبات الواردة في المنشور الوزاري سالف الذكر، والحرص بذلك على تفعيلها بكل دقة وصرامة، من أجل الوصول إلى “رقمنة” عمليتي التوجيه وإعادة التوجيه بنجاح.