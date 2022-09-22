لأول مرة.. شاكيرا تتحدث عن انفصالها وعلاقتها ببيكي

أكدت المطربة الكولومبية شاكيرا أنها في واحدة “من أصعب” وأكثر لحظات حياتها حزنا، خلال حديثها عن علاقتها بصديقها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني.

وقالت شاكيرا في مقابلة مع مجلة “إيل” الإسبانية، إن بيكيه الذي أنجبت منه طفلين، “أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب”، ووجب عليها دعمه.

وأضافت: “وجب عليه أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل إلى الولايات المتحدة معي، حيث مسيرتي، أو وجب علي أنا أن أستمر فيها حيث يعمل هو”.

وأشارت إلى أن أحدهما كان سيضطر إلى التضحية وتضيف: “ولهذا بذلت التضحية والجهد. وضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى إسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم، ويفوز بالألقاب. كان تصرفا قائما على الحب”.

وتابعت شاكيرا: “بغض النظر عن كيف انتهت الأمور أو طبيعة مشاعري أنا وبيكيه تجاه بعضنا بعد الانفصال، فهو أب لأولادي. لدينا عمل يجب أن نقوم به من أجل هذين الطفلين الرائعين”.

وختمت شاكيرا: “لا يوجد مكان لأختبئ فيه من المصورين مع ولديّ، باستثناء بيتي. لا يمكننا أن نتمشى عبر الحديقة كأي عائلة عادية أو أن نذهب لتناول المثلجات من دون أن يمضوا وراءنا”.

نيابة برشلونة تطلب حبس شاكيرا 8 سنوات لهذا السبب

أعلنت النيابة العامة في برشلونة الإسبانية، الجمعة، أنّها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي، في حق النجمة الكولومبية شاكيرا، التي أعلنت رفضها عقد اتفاق وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وفي لائحة الاتهام، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريبا، وفق وكالة فرانس برس.

وعلى القضاء حاليا أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.

وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت، الأربعاء، رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربة عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وأفاد وكلاء شاكيرا، أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علماً أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاما رسميا على المحكمة لم يصدر بعد.

ونقل محامو النجمة في بيان أصدروه الأربعاء، استنكارها “الانتهاك التام” لحقوقها و”الأساليب التعسفية” التي تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن المغنية “واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق”.