لأول مرة.. شايب يشرف على لقاء افتراضي مع الجالية الجزائرية بهامبورغ

وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم السبت، 18 أكتوبر، على اللقاء الافتراضي الأول من نوعه مع الجالية الجزائرية المقيمة بمقاطعة هامبورغ الألمانية بمناسبة مشاركتها في المداومة القنصلية المتنقلة التي نظمتها مصالح سفارة الجزائر ببرلين، بحضور سفير الجزائر بألمانيا.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، أكد شايب على حرصه الشخصي على إسداء التعليمات لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية لتعميم وتكثيف العمل بنظام المداومات القنصلية المتنقلة إلى أماكن إقامة الرعايا الجزائريين وتوسيع نطاقها، لما لهذه الآلية من دور ايجابي وفعال في توفير الخدمات القنصلية لأفراد الجالية وتذليل الصعوبات التي تعترضهم للتنقل إلى مقرات السفارات والقنصليات إضافة الى تعزيز روابط الثقة مع المراكز القنصلية والدبلوماسية.

واستمع كاتب الدولة إلى أبناء وبنات الجالية واطلع على أوضاعهم وانشغالاتهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم بغية تكفل أمثل بها واستجابة أفضل لتطلعاتهم، حسب المصدر ذاته.

