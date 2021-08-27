لأول مرة.. شحنة من اللقاح الأمريكي جونسون آند جونسون تصل إلى الجزائر

تم مساء الخميس، بمطار هواري بومدين الدولي استلام هبة مقدارها 604800 جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 جونسون اند جونسون من طرف الولايات المتحدة للجزائر.

وأفاد بيان لسفارة الولايات المتحدة بالجزائر، أن هذه الهبة من اللقاح ضمن مبادرة كوفاكس “ستساعد السلطات الجزائرية في تسريع عملية التلقيح التي تعتبر أساسية للسيطرة على الجائحة”.

من جهته قال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالجزائر غوتام رانا خلال تصريحه لدى تسلم هذه الهبة أنه “مسرور جدا وفخور بمنح هبة اللقاح للحكومة والشعب الجزائري “مشيراً ايضا إلى أن هذه الهبة “تدخل في اطار التزام الولايات المتحدة بتقاسم موارد محاربة جائحة كوفيد-19 عبر العالم”.

من جهتها صرحت بن قدادرة مديرة التموين بمعهد باستور الجزائر “سعداء جدا باللفتة الطيبة للولايات المتحدة تجاه بلادنا “مضيفة، “بأن هذا اللقاح الذي يعطى جرعة واحدة منه “سيمكن من تسريع برنامجنا للتلقيح على المستوى الوطني، خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي”.