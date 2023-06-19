لأول مرة.. شهادات للناجحين في “السانكيام الجديد” يوم 22 جوان

أوامر بحضور مديري التربية للتواصل مع الأولياء

أعلنت وزارة التربية الوطنية، بأن تسليم شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للناجحين في “بديل السانكيام” والمنتقلين إلى السنة أولى متوسط سيكون يوم 22 جوان الجاري، فيما دعت مديريها الولائيين إلى ضرورة الإشراف الشخصي على العملية مع التواصل المباشر مع التلاميذ وأوليائهم.

ولأجل تثمين المسعى الأول من نوعه في النظام التربوي، والمتضمن استحداث امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي، لتعويض امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الملغى بقرار وزاري في نوفمبر2021، أمرت الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، في منشور وزاري يحمل الرقم 446 مؤرخ في 18 جوان، مديري التربية للولايات، بتنفيذ عدة مهام على أرض الواقع، ويتعلق أولا بضرورة تواجدهم الشخصي ومعاونيهم من رؤساء المصالح والمكاتب بالمدارس الابتدائية يوم الخميس 22 جوان صباحا، للإشراف على تسليم شهادات ودفاتر تقييم المكتسبات، واستغلال فرصة اللقاء للتواصل مع التلاميذ وأوليائهم.

كما طلبت الأمانة العامة من مديريها التنفيذيين، عقد اجتماع مع مفتشي التعليم الابتدائي تخصص “مواد”، وتكليفهم بالإشراف الشخصي على عملية توزيع شهادات ودفاتر التقييم، والمساهمة مع مديري المدارس الابتدائية وأساتذة السنة خامسة في شرح وتوضيح التقديرات والتوصيفات المدرجة في دفاتر تقييم المكتسبات لأولياء التلاميذ، مع إعلامهم بأن نفس الدفاتر موجودة على مستوى منصة رقمية موسومة بـ”فضاء الأولياء”.

وأمرت المصالح نفسها مديري المدارس الابتدائية، بضرورة تسليم كشوف تقويم الفصل الدراسي الثالث والأخير الخاصة بكل الأقسام، بما فيها أقسام الخامسة ابتدائي في أجل أقصاه 20 جوان الجاري.

وفي سياق مغاير، أعلنت الوزارة الوصية بأن الدورة الثانية للتكوين التحضيري البيداغوجي لأساتذة التعليم المتوسط المدمجين بأمرية رئاسية بتاريخ 11 ديسمبر 2022، سينطلق في الفترة بين الفاتح والثالث جويلية المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، فيما أكدت على أن المتكونين ملزمون بالحضور يوميا ماعدا يوم الجمعة، وبالتالي فأي تأخر وكل غياب يعرض صاحبه للعقوبات الإدارية المعمول بها، وذلك بناء على المنشور الوزاري رقم 42/005/23 المؤرخ في 5 مارس 2023، الوارد من مديرية التكوين.

وبخصوص الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، جددت الوصاية بأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية عبر “فضاء الأساتذة” في الفترة من يوم الثلاثاء 20 جوان إلى غاية 27 منه، ليتم الإعلان عن النتائج الأولية لنفس الحركة في الفترة الممتدة بين 18 و22 جوان، على أن يتم تقديم الطعون من 19 إلى 25 منه.