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لأول مرة.. صورة الكعبة المشرفة على سبيكة ذهبية ببريطانيا  

الشروق أونلاين
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لأول مرة.. صورة الكعبة المشرفة على سبيكة ذهبية ببريطانيا  
ح.م
الصورة المتداولة للسبيكة الذهبية

أصدرت دار سك العملة الملكية البريطانية سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة وضعتها في علبة ذات طابع إسلامي وقالت أنها يمكن أن تقدّم كهدية بمناسبة شهر رمضان.

ونشرت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز تغريدة على صفحتها الرسمية عبر تويتر قالت فيها أن دار سك العملة الملكية البريطانية أصدرت سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة.

وتابعت قائلة “وعند إطلاقها، تم التبرع بثلاثة ألواح لبيعها بالمزاد العلني لجمع الأموال لضحايا زلزال تركيا وسوريا.”

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