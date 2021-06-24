لأول مرة.. طاقم تحكيم نسوي لإدارة لقاء في كرة القدم بالجزائر

لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية تم اختيار طاقم تحكيم نسوي لإدارة لقاء كروي في القسم الثاني، بين نجم بن عكنون ورائد القبة، الذي سيجرى، السبت 26 جوان.

وقد تم تعيين كل من:

ـ عثمان لمياء، حكم رئيسي.

ـ وهاب أسماء، حكم مساعد.

ـ ملياني سميرة، حكم مساعد.

ـ محاط غادة، حكم رابع.

وستكون الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية المقررة،السبت 26 جوان على الساعة 16:00 مليئة بالمواجهات الواعدة سواء لتحقيق الصعود أوضمان البقاء، تتصدرها لقاءات مباشرة في مجموعتي الشرق والوسط.