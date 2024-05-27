لأول مرة في الجزائر.. رفع سرعة تدفق الانترنت الثابت حتى 1 جيغا

مع تخفيضات جديدة في أسعار الاشتراكات

أعلنت اتصالات الجزائر يوم الإثنين، عن إطلاق صيغ اشتراك جديدة للاتصال بالانترنت، مع أسعار أقل وسرعات تدفق أكبر، تصل حتى 1 جيغابايت في الثانية، للمرة الأولى في البلاد.

حيث أضافت الشركة العمومية تدفقين فائقي السرعة يصلان إلى 500 ميغابايت في الثانية، و1 جيغابايت في الثانية. مع تخفيض في أسعار صيغ التدفقات الحالية التي تعادل أو تفوق 20 ميغابابت.

وتمّ تحديد الأسعار الجديدة للاشتراكات، حسب ما أوضحته اتصالات الجزائر في بيان، كما يلي:

سرعة تدفق 20 ميغابايت في الثانية: من 2599 دج إلى 2200 دج

سرعة تدفق 50 ميغابايت في الثانية: من 2799 دج إلى 2400 دج

سرعة تدفق 100 ميغابايت في الثانية: من 2999 دج إلى 2600 دج

سرعة تدفق 200 ميغابايت في الثانية: من 3599 دج إلى 2800 دج

سرعة تدفق 300 ميغابايت في الثانية: من 3999 دج إلى 3000 دج

سرعة تدفق 500 ميغابايت في الثانية: 3600 دج

سرعة تدفق 1 جيغابايت في الثانية: 4200 دج

علاوة على ذلك، سيستفيد الزبائن الخواص المشتركون في عرض IDOOM Fibre بسرعة تدفق 20 ميغابايت في الثانية أو أكثر، تلقائيا، من رفع تدفقهم إلى سرعات تدفق أعلى، دون دفع أي تكاليف إضافية.