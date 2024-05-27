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اقتصاد
مع تخفيضات جديدة في أسعار الاشتراكات

لأول مرة في الجزائر.. رفع سرعة تدفق الانترنت الثابت حتى 1 جيغا

الشروق أونلاين
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لأول مرة في الجزائر.. رفع سرعة تدفق الانترنت الثابت حتى 1 جيغا
ح.م
عرض اتصالات الجزائر الجديد

أعلنت اتصالات الجزائر يوم الإثنين، عن إطلاق صيغ اشتراك جديدة للاتصال بالانترنت، مع أسعار أقل وسرعات تدفق أكبر، تصل حتى 1 جيغابايت في الثانية، للمرة الأولى في البلاد.

حيث أضافت الشركة العمومية تدفقين فائقي السرعة يصلان إلى 500 ميغابايت في الثانية، و1 جيغابايت في الثانية. مع تخفيض في أسعار صيغ التدفقات الحالية التي تعادل أو تفوق 20 ميغابابت.

وتمّ تحديد الأسعار الجديدة للاشتراكات، حسب ما أوضحته اتصالات الجزائر في بيان، كما يلي:

  • سرعة تدفق 20 ميغابايت في الثانية: من 2599 دج إلى 2200 دج
  • سرعة تدفق 50 ميغابايت في الثانية: من 2799 دج إلى 2400 دج
  • سرعة تدفق 100 ميغابايت في الثانية: من 2999 دج إلى 2600 دج
  • سرعة تدفق 200 ميغابايت في الثانية: من 3599 دج إلى 2800 دج
  • سرعة تدفق 300 ميغابايت في الثانية: من 3999 دج إلى 3000 دج
  • سرعة تدفق 500 ميغابايت في الثانية: 3600 دج
  • سرعة تدفق 1 جيغابايت في الثانية: 4200 دج

علاوة على ذلك، سيستفيد الزبائن الخواص المشتركون في عرض IDOOM Fibre بسرعة تدفق 20 ميغابايت في الثانية أو أكثر، تلقائيا، من رفع تدفقهم إلى سرعات تدفق أعلى، دون دفع أي تكاليف إضافية.

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