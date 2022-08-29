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لأول مرة في العالم.. تعيين وزير للقهوة في هذا البلد    

الشروق أونلاين
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لأول مرة في العالم.. تعيين وزير للقهوة في هذا البلد    

استحدث رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابيه، أول وزارة تعنى بالقهوة في العالم.

ووفق صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد شهدت حكومة بابوا غينيا الجديدة انضمام وزارة للقهوة، وأعلن “إم بي جو كولي” كأول وزير للقهوة في العالم، ضمن التشكيل الحكومي بابوا غينيا الجديدة.

ويعد هذا المنصب الوزاري الأول على مستوى العالم ولم يشهده أي تشكيل وزاري من قبل.

كما استحدثت حكومة بابوا غينيا الجديدة أيضًا وزارة جديدة وهي وزارة “زيت النخيل”، ويعكس استحداث هذه الوزارة اهتمام الحكومة بالزراعات الحيوية للاقتصاد.

يشار إلى أن الهدف من وزارة القهوة هو رفع معدل الربح السنوي من تصدير قهوة بابوا غينيا الجديدة، وذلك لأنها منتج تصديري حيوي.

وتعد القهوة ثاني أكبر محصول زراعي في البلاد، وذلك بعد زيت النخيل، وتمثل القهوة نسبة 27 % من إجمالي الصارات.

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