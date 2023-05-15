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لأول مرة في تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

الشروق أونلاين
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لأول مرة في تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

تستعد تركيا لأول مرة في تاريخها إلى “جولة إعادة” في الانتخابات الرئاسية، بعد منافسة انتخابية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو من المقرر أن تجري في 28 ماي الجاري.

وأظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا إخفاق أردوغان بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ50 بالمئة المطلوبة زائد صوت واحد.

وسيتم تحديد الدورة الثانية بالمرشحين الأول والثاني اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، للتسابق في الجولة الثانية، ويفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.

يطبق نظام الانتخاب على مرحلتين في الأنظمة ذات الأكثرية المطلقة، يتنافس المرشّحان اللذان حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين، في دورة اقتراع ثانية لتحديد الفائز. وهو يُعرف أيضا باسم الدورة الثانية أو نظام الإعادة.

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