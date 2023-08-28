لأول مرة في تاريخها.. كندا تستقبل 900 ألف طالب أجنبي

أعلن وزير الهجرة الكندي “مارك ميلر” أن بلاده ستستقبل 900 ألف طالب أجنبي هذا العام في عدد لم يسبق له مثيل في تاريخها.

وقال ميلر في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية إن كندا في طريقها لاستقبال 900 ألف طالب أجنبي هذا العام، وهو عدد كبير جدا لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، ويعادل تقريبا 3 أمثال عدد من دخلوا البلاد قبل 10 سنوات”.

وأشار ميلر إلى أن النظام الجامعي الذي يجذب الطلاب الأجانب إلى كندا “مربح للغاية لكن يصاحبه بعض الآثار الضارة وبعض الاحتيال في النظام، يستغل بعض الأشخاص ما يُنظر إليه على أنه باب خلفي للدخول إلى كندا”.

وقال إن الجامعات الخاصة والعامة تدر إيرادات سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار كندي (14.7 إلى 22.1 مليار دولار) يدفعها هؤلاء الذين يأتون للدراسة من الخارج.