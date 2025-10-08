لأول مرة في تاريخه.. الذهب يتجاوز حاجز الـ 4000 دولار للأوقية

سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية اليوم الأربعاء بعدما تجاوز المعدن النفيس مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، مدفوعًا بموجة إقبال قوية من المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تصاعد حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية وتزايد التوقعات بخفض إضافي في أسعار الفائدة الأمريكية.

وحسب بيانات أسعار الذهب، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.34% ليصل إلى 4033.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 9:00 بتوقيت الجزائر، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة لتسجل 4025 دولارًا للأوقية.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار، وقد ارتفع سعره بنحو 52% منذ بداية عام 2025 بعد مكاسب بلغت 27% خلال عام 2024.

وجاء الارتفاع مدعومًا بعدة عوامل من بينها زيادة مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب قوة الطلب الفردي على المعدن النفيس.

ويأتي هذا الصعود في وقت دخل فيه الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السابع، مما أدى إلى تأجيل صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية، وأجبر المستثمرين على الاعتماد على بيانات غير حكومية لتقدير توقيت ومدى خفض أسعار الفائدة المقبلة. ويتوقع المستثمرون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، يليه خفض آخر مماثل في ديسمبر.

كما ساهمت الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 48.03 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.2% إلى 1653.21 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.3% مسجلًا 1355.32 دولارًا للأوقية.