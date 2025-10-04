-- -- -- / -- -- --
لأول مرة في تاريخ اليابان.. امرأة تقترب من رئاسة الحكومة

في سابقة تاريخية، انتُخبت ساناي تاكايتشي رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، ما يمهّد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد.

وأظهرت نتائج الجولة الثانية من التصويت أنه تم انتخاب وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي رئيسة جديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.

وحصلت تاكايتشي على 185 صوتا من أصل 341 صوتا مدلى بها. بينما حصل منافسها شينجيرو كويزومي نجل رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي على 156 صوتا.

وحصلت تاكايتشي على دعم أغلبية أعضاء الحزب من جميع محافظات اليابان الـ47، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الحاليين.

ومن المرجح أن تصبح تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان القادمة بعد استقالة شيغيرو إيشيبا، المتوقعة في الأيام المقبلة.

وستصبح تاكايتشي بهذ الحالة أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.

وتعتبر ساناي تاكايتشي البالغة من العمر 64 عاما من أقرب مؤيدي رئيس الوزراء الأسبق الراحل شينزو آبي. وتتبنى آراء محافظة وتدافع بنشاط عن تعزيز القدرات الدفاعية لليابان.

 وتوقع الكثيرون فوزها في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي لعام 2024، ولكنها خسرت في اللحظة الأخيرة معركة سياسية أمام شيغيرو إيشيبا الذي أصبح رئيسا للوزراء.

