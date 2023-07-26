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لأول مرة في جامعات الجزائر.. “ليسانس مزدوج” في الحقوق والإعلام الآلي

الشروق أونلاين
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لأول مرة في جامعات الجزائر.. “ليسانس مزدوج” في الحقوق والإعلام الآلي
جامعة محمد بوضياف المسيلة

تعززت جامعة محمد بوضياف بولاية المسيلة، بتخصص مزدوج يمكن الطالب الجامعي من الحصول على شهادتي “ليسانس” في 3 سنوات فقط. 

وهذا من خلال فتح تخصصين جديدين بجامعة المسيلة، “حقوق وإعلام آلي” بالإضافة إلى تخصص “إدارة أعمال ولغة إنجليزية”، ولأول مرة في الجزائر.

وسيحصل الطلبة الذين سيتم توجيههم إلى هذين التخصصين على شهادتي “ليسانس” في نفس المسار خلال 3 سنوات فقط، حسبما كشف عنه النائب البرلماني محمد مشقق.

وسيتمكن الدارس للقانون من اتقان الإعلام الآلي، خاصة ما يعرفه قطاع العدالة من تطورات في مجال الرقمنة والتقاضي الإلكتروني وغيرها.

كما يتطلب الدراس في تخصص “إدارة الأعمال واللغة الإنجليزية” التحكم في مختلف اللغات للتواصل في مجال اختصاصه المهني أو الأكاديمي مستقبلا.

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