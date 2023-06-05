لأول مرة في دولة مسلمة : رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

سيتوجه رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحنا هذا الأربعاء لزيارة إلى المغرب في زيارة رسمية، زيارة كان وراءها الملك محمد السادس.

تقارير إعلامية قالت أن الكنيست الإسرائيلي يعتبر هذه الزيارة التي سيقوم بها رئيسه إلى المغرب بالغة الأهمية، فهي أول زيارة يقوم بها رئيس الكنيست بعد دعوة من قبل رئيس مجلس نواب دولة إسلامية.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الكنيست الإسرائيلي مع رئيس البرلمان المغربي السيد رشيد الطالبي العلمي، إضافة إلى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية ومع أعضاء آخرين من البرلمان المغربي.

للتذكير فمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية وبعد أن أعلن البرلمان المغربي عن تأسيسها شهر ماي الماضي، راسل رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية رئيس البرلمان لسحب ممثل عن الحزب من لائحة المجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية. وقد صرح برلماني من الحزب “لا نرغب في عضوية مجموعة الصداقة، ووجود اسم ممثل كتلتنا النيابية، مجرد خطأ إداري“.

كما سيقوم أيضا رئيس الكنيست الإسرائيلي بتقديم تصريحات لوسائل الإعلام، والتوقيع على مذكرة تفاهم رسمية يريد بها الطرفان تطوير التعاون بين الكنيست والبرلمان المغربي، وكل هذا بهدف توطيد العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

وقبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الكنيست إلى المملكة المغربية، فقد سبق لوزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف أن حلت في المغرب يوم 28 ماي.

الوزيرة عن حزب الليكود، نقلت وسائل إعلامية تصريحها أن إسرائيل ستتخذ موقفا من قضية الصحراء الغربية.

وكان النظام المغربي أراد بتوقيعه “اتفاقيات إبراهيم” مقايضة تطبيع علاقاته مع إسرائيل باعتراف من الأخيرة بمغربية الصحراء الغربية، لكن وبعد أن طبعت المملكة علاقاتها مع إسرائيل لم تعترف الأخيرة بمغربية الصحراء.