لأول مرة.. مدينة أمريكية تمنح إجازة رسمية لموظفيها في عيد الفطر

كشفت وسائل إعلامية، أن مجلس مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، أعلن عن منح موظفي البلدية إجازة رسمية وإغلاق جميع المكاتب التابعة لها في عيدي الفطر والأضحى.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها، حيث تعد أول بلدية في الولايات المتحدة الأمريكية تمنح موظفيها إجازة رسمية في أعياد المسلمين.

ونظم مجلس مدينة ديربورن “مهرجان رمضان”، الذي تخللته فعاليات شارك فيها المسلمون الصائمون مع سكان المدينة الآخرين. التي يُشكل فيها السكان ذو الأصول العربية أكثر من 47 بالمئة، وغالبيتهم من المسلمين.

وتعود هذه الفعاليات غير المسبوقة، إلى رئيس البلدية العربي المسلم عبد الله حمود. الذي تولى منصبه العام الماضي كأول عمدة أميركي عربي مسلم لمدينة ديربورن.

ووفقا لذات المصادر، أعلن مجلس مدينة ديربورن في وقت سابق أنه سيغلق أبوابه في إجازة عيد الفطر الذي من المرجح أن يكون يوم الجمعة 21 أفريل الحالي. بالإضافة إلى مكاتب مجلس المدينة ومكتبات المدينة العامة والمحكمة الجزئية.

ووافق المجلس على اقتراح عمدة المدينة بإغلاق الإدارات بمناسبة العيد. بعدما كانت تشهد إجازة عيد الفطر إغلاقاً لبعض المؤسسات التعليمية فقط.