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لأول مرة.. مصر تسمح لقوات أجنبية بتنظيم عرض جوّي فوق الأهرامات

الشروق أونلاين
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لأول مرة.. مصر تسمح لقوات أجنبية بتنظيم عرض جوّي فوق الأهرامات
ح.م
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سمحت مصر لأول فريق أجنبي للعروض العسكرية بالتحليق فوق أهرامات الجيزة، ويتعلق الأمر بفريق “النسور السوداء” التابع للقوات الجوية لـ كوريا الجنوبية.

وقدّم الفريق الكوري عروضا جوية مشتركة مع فريق “النجوم الفضية” التابع للقوات الجوية المصرية، حسب ما ذكرته وكالة يونهاب الرسمية في كوريا الجنوبية.

وحضر العرض الجوي المشترك، عدد من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في مصر، على غرار قائد القوات الجوية، ووزراء السياحة والآثار، والشباب والرياضة، والطيران المدني.

من جهة أخرى، ذكرت يونهاب أن مصر تجري مشاورات مع كوريا الجنوبية للحصول على الطائرة المقاتلة كورية الصنع  FA-50، والعمل على إنتاجها المشترك في مصر.

جانب من العرض

كوريا الجنوبية: محكمة تؤيّد بطلان أمر إداري بتعليق بناء مسجد للمسلمين

وفي 23 أفريل 2022، قضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية بتأييد دعوى رفعها مواطنون مسلمون، لإلغاء أمر إداري بتعليق بناء مسجد في مدينة دايغو جنوب شرق البلاد.

وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء، فقد “رفضت المحكمة استئناف سكان المنطقة، الذين اشتكوا من الضوضاء”، على حدّ تعبيرهم.

وكان مكتب محلّي في دايغو الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سيئول، قد وافق على بناء مسجد للمسلمين في منطقة سكنية في سبتمبر 2020.

لكنه المكتب نفسه أصدر فيما بعد، أمرا بتعليق البناء في فيفري 2021، بعدما تلقى شكاوى من السكان. وذلك بدعوى تسبّب المسجد في إثارة الضوضاء بالحيّ.

ورفع المواطنون المسلمون على إثر ذلك، دعوى لإلغاء أمر التعليق. وحكمت محكمة محلية لصالحهم العام الماضي.

ولم يستأنف المكتب المحلّي القرار، لكن السكان رفعوا القضية إلى محكمة الاستئناف، التي أيّدت بدورها إلغاء قرار تعليق بناء المسجد.

“وعلى الرغم من القرارات القضائية، لم يتم استكمال عمليات البناء. لأن السكان عرقلوا المشروع من خلال إغلاق مدخل موقع البناء، مع تعليق لافتات معادية للإسلام”.

وذكرت “يونهاب” في سياق متصل، أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، أوصت في أكتوبر الماضي باتخاذ إجراءات لاستئناف بناء المسجد في المنطقة.

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