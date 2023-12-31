-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يتحادث ماكرون حول زيارته المرتقبة إلى فرنسا
الجزائر

لأول مرة.. مكاتب للأطباء للبيع في أحياء سكنات “عدل”

الشروق أونلاين
  • 51
  • 0
لأول مرة.. مكاتب للأطباء للبيع في أحياء سكنات “عدل”
أرشيف
سكنات عدل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) يوم الأحد، عن إطلاق عملية لبيع المحلات ذات الطابع الخدماتي، لفائدة حاملي الشهادات في مجال الطب بمختلف تخصصاته.

ويمكن للراغبين في اقتناء هذه المحلات الاطلاع على إعلانات بيعها عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، لاختيار موقع المحل وملأ إستمارة المعلومات الخاصة بطلبات الشراء.

وتسمح وكالة “عدل” لأي شخص طبيعي أو معنوي بشراء أكثر من محل، في أي ولاية. بشرط حصوله على وصل لكل محل معروض للبيع، يقول البيان.

وسيتمّ إخطار المترشّحين المقبولين لشراء المحلات، بعد دراسة طلباتهم إلكترونيا، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية البيع.

وختم بيان “عدل”، بالإشارة إلى أن توجه الوكالة إلى إطلاق منصة رقمية لعمليات بيع المحلات التجارية والخدماتية إلكترونيا، يتماشى مع الاستراتجية التي تبنتها وزارة السكن في مجال رقمنة مختلف تعاملاتها.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم السبت 30 ديسمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 30 ديسمبر 2023

هذا ما تنتظره الجزائر من باريس قبل زيارة الرئيس تبون

هذا ما تنتظره الجزائر من باريس قبل زيارة الرئيس تبون

هذا هو جديد إعانات السكن الريفي

هذا هو جديد إعانات السكن الريفي

إلى أين وصلت أشغال محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” في تيبازة؟ (صور)

إلى أين وصلت أشغال محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” في تيبازة؟ (صور)

إدراج هذه الولاية في الدراسة الشاملة لتحويل مياه البحر المحلاة

إدراج هذه الولاية في الدراسة الشاملة لتحويل مياه البحر المحلاة

غزة!

غزة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد