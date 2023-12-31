لأول مرة.. مكاتب للأطباء للبيع في أحياء سكنات “عدل”

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) يوم الأحد، عن إطلاق عملية لبيع المحلات ذات الطابع الخدماتي، لفائدة حاملي الشهادات في مجال الطب بمختلف تخصصاته.

ويمكن للراغبين في اقتناء هذه المحلات الاطلاع على إعلانات بيعها عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، لاختيار موقع المحل وملأ إستمارة المعلومات الخاصة بطلبات الشراء.

وتسمح وكالة “عدل” لأي شخص طبيعي أو معنوي بشراء أكثر من محل، في أي ولاية. بشرط حصوله على وصل لكل محل معروض للبيع، يقول البيان.

وسيتمّ إخطار المترشّحين المقبولين لشراء المحلات، بعد دراسة طلباتهم إلكترونيا، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية البيع.

وختم بيان “عدل”، بالإشارة إلى أن توجه الوكالة إلى إطلاق منصة رقمية لعمليات بيع المحلات التجارية والخدماتية إلكترونيا، يتماشى مع الاستراتجية التي تبنتها وزارة السكن في مجال رقمنة مختلف تعاملاتها.