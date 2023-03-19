-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بهدف تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول الرائدة في الاسترجاع والمعالجة

لأول مرة .. منتدى دولي حول النفايات بالجزائر

راضية مرباح
  • 32
  • 0
لأول مرة .. منتدى دولي حول النفايات بالجزائر
أرشيف
المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان

تحتضن الجزائر عام 2024 ولأول مرة، منتدى دوليا للنفايات بمشاركة مختلف الفاعلين في قطاع الاسترجاع والمعالجة من داخل وخارج الوطن.

وباشرت الوكالة الوطنية للنفايات، التحضيرات الأولية لهذا الملتقى الذي يهدف إلى ربط شراكات، تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في مجال يعرف تحديات كبرى، ويساهم بشكل فعال في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان، خلال ندوة صحفية، نشطها الأحد، بمقر الوكالة بالعاصمة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، الخارجية والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ورئيس التجمع الجزائري للرقميات، فضلا عن مدير المعهد الكوري الجنوبي للصناعة بالجزائر، أن الملتقى يعتبر الأول من نوعه بالجزائر.

وأوضح أنه يهدف إلى الترويج لقطاع النفايات الواعد، تماشيا مع المسار الجديد الذي تتوجه نحوه الدولة، في إطار الترويج لكل ما يتعلق بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا الملتقى جاء أيضا لمواكبة ما يجرى بمختلف الدول الكبرى، بهدف الاطلاع على التطور الذي يعرفه المجال والسماح للفاعلين المحليين بمعرفة آخر المستجدات العالمية والداخلية إلى جانب إعطاء نظرة لما وصلت إليه الجزائر بشأن تسيير النفايات ابتداء من النظام التشريعي ومختلف التسهيلات التي تمنحها الدولة لكل الفاعلين والمتعاملين الأجنبيين، للاستثمار في قطاع النفايات بالجزائر.

وحسب ومان، فإن هذا المجال جد واعد لما يشكله من قيمة مضافة تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن آخر التحديثات القيمية الاقتصادية للنفايات المنزلية على سبيل المثال لا الحصر بالجزائر، تبلغ قيمتها 150 مليار دينار سنويا والرقم مرشح للارتفاع، متأثرا بالطلب العالمي للنفايات.

ولم يغفل مدير الوكالة الوطنية للنفايات، دور الرقمنة والمؤسسات الناشئة في الرفع من رقي القطاع وتطويره، وتعتبر مشاركتهم بالمنتدى جد ضرورية للوقوف على آخر التقنيات والوسائل الحديثة المستخدمة في مجال إعادة التمويل تبادل الخبرات وتقديم الأفكار والمشاريع الجديدة التي من شأنها المساهمة في تطوير المجال وتحديد آفاق التعاون جنوب – جنوب، وشمال – جنوب.

من جهتها، عددت رئيسة قسم التسويق بالوكالة، بغزوز فاطمة الزهراء، أهم الجوانب التي يقف عليها المنتدى الذي سينظم ما بين 23 إلى 25 جانفي 2024، بعدما تطرقت إلى التجربة التي اكتسبتها الوكالة، في تنظيم التظاهرات بحضور مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

وعن أهداف المنتدى الذي سيجمع الأعمال والابتكارات الدولية والمحلية للناشطين في مجال تسيير النفايات مع وضع توصيات على أرض الواقع حول تقنية وقابلية للتطبيق كما ستكون الفرصة، لعرض التجربة الجزائرية في المجال وتسليط الضوء على مختلف مصادر التمويل، لتعزيز استراتيجية وزارة البيئة الرامية إلى تطوير القطاع وتشجيع الاستثمار.

مقالات ذات صلة
رئيس “حمس” الجديد يمد يده للجميع

رئيس “حمس” الجديد يمد يده للجميع

تأجيل محاكمة الوزير براقي و80 متهما إلى 30 مارس

تأجيل محاكمة الوزير براقي و80 متهما إلى 30 مارس

بالفيديو والصور.. الكشف عن موديلات وأسعار سيارات فيات بالجزائر

بالفيديو والصور.. الكشف عن موديلات وأسعار سيارات فيات بالجزائر

تقديرات الإنتاج النفطي العربي آخر 3 أشهر

تقديرات الإنتاج النفطي العربي آخر 3 أشهر

وزير الخارجية أحمد عطاف يستقبل مسؤولة أممية لشؤون الهجرة

وزير الخارجية أحمد عطاف يستقبل مسؤولة أممية لشؤون الهجرة

نتائج مشجعة بأقسام البكالوريا و”البيام” وممتازة بالابتدائي في الإنجليزية

نتائج مشجعة بأقسام البكالوريا و”البيام” وممتازة بالابتدائي في الإنجليزية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد