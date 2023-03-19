لأول مرة .. منتدى دولي حول النفايات بالجزائر

بهدف تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول الرائدة في الاسترجاع والمعالجة

تحتضن الجزائر عام 2024 ولأول مرة، منتدى دوليا للنفايات بمشاركة مختلف الفاعلين في قطاع الاسترجاع والمعالجة من داخل وخارج الوطن.

وباشرت الوكالة الوطنية للنفايات، التحضيرات الأولية لهذا الملتقى الذي يهدف إلى ربط شراكات، تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في مجال يعرف تحديات كبرى، ويساهم بشكل فعال في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان، خلال ندوة صحفية، نشطها الأحد، بمقر الوكالة بالعاصمة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، الخارجية والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ورئيس التجمع الجزائري للرقميات، فضلا عن مدير المعهد الكوري الجنوبي للصناعة بالجزائر، أن الملتقى يعتبر الأول من نوعه بالجزائر.

وأوضح أنه يهدف إلى الترويج لقطاع النفايات الواعد، تماشيا مع المسار الجديد الذي تتوجه نحوه الدولة، في إطار الترويج لكل ما يتعلق بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا الملتقى جاء أيضا لمواكبة ما يجرى بمختلف الدول الكبرى، بهدف الاطلاع على التطور الذي يعرفه المجال والسماح للفاعلين المحليين بمعرفة آخر المستجدات العالمية والداخلية إلى جانب إعطاء نظرة لما وصلت إليه الجزائر بشأن تسيير النفايات ابتداء من النظام التشريعي ومختلف التسهيلات التي تمنحها الدولة لكل الفاعلين والمتعاملين الأجنبيين، للاستثمار في قطاع النفايات بالجزائر.

وحسب ومان، فإن هذا المجال جد واعد لما يشكله من قيمة مضافة تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن آخر التحديثات القيمية الاقتصادية للنفايات المنزلية على سبيل المثال لا الحصر بالجزائر، تبلغ قيمتها 150 مليار دينار سنويا والرقم مرشح للارتفاع، متأثرا بالطلب العالمي للنفايات.

ولم يغفل مدير الوكالة الوطنية للنفايات، دور الرقمنة والمؤسسات الناشئة في الرفع من رقي القطاع وتطويره، وتعتبر مشاركتهم بالمنتدى جد ضرورية للوقوف على آخر التقنيات والوسائل الحديثة المستخدمة في مجال إعادة التمويل تبادل الخبرات وتقديم الأفكار والمشاريع الجديدة التي من شأنها المساهمة في تطوير المجال وتحديد آفاق التعاون جنوب – جنوب، وشمال – جنوب.

من جهتها، عددت رئيسة قسم التسويق بالوكالة، بغزوز فاطمة الزهراء، أهم الجوانب التي يقف عليها المنتدى الذي سينظم ما بين 23 إلى 25 جانفي 2024، بعدما تطرقت إلى التجربة التي اكتسبتها الوكالة، في تنظيم التظاهرات بحضور مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

وعن أهداف المنتدى الذي سيجمع الأعمال والابتكارات الدولية والمحلية للناشطين في مجال تسيير النفايات مع وضع توصيات على أرض الواقع حول تقنية وقابلية للتطبيق كما ستكون الفرصة، لعرض التجربة الجزائرية في المجال وتسليط الضوء على مختلف مصادر التمويل، لتعزيز استراتيجية وزارة البيئة الرامية إلى تطوير القطاع وتشجيع الاستثمار.