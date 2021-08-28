لأول مرة منذ إنشائها.. مدير عام جزائري لشركة “سيال”

تزامنا وانتهاء عقد الشريك الفرنسي "سياز"

اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة اليوم لتعيين مدير عام جديد

يعقد مجلس إدارة شركة المياه والتطهير للعاصمة “سيال-SEAAL” اجتماعا استثنائيا، من المنتظر أن يتوج بتعيين مدير عام جديد للشركة، سيكون جزائريا لأول مرة منذ إنشائها في إطار اتفاق الشراكة مع “سياز” الفرنسية عام 2006.

في هذا السياق، أفادت مصادر بقطاع الموارد المائية لـ”الشروق” بأنّ الاجتماع الذي يعقد اليوم الأحد أو غدا الاثنين على أقصى تقدير، سيكون مخصصا لجملة من القرارات والإجراءات، لكن أهمها تضيف هو إمكانية تعيين مدير عام جديد للشركة خلفا للفرنسي إيف فاغيرازي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الاجتماع الاستثنائي جاء لاتخاذ إجراءات تسبق بساعات انتهاء عقد الطرف الفرنسي بشكل رسمي في 31 أوت الجاري، لضمان مرونة وانسيابية في تسليم واستلام المهام، علما أن الشركة استبقت انتهاء عقد الطرف الفرنسي قبل أشهر، من خلال تشكيل لجنة شهر أفريل الماضي، حيث كلفت بالتحضير لنقل إدارة وتسيير شركة “سيالSEAAL-“، تحسبا لانتهاء آجال عقد الإدارة والتسيير رقم 3، وتم وضعها تحت سلطة رئيس مجلس إدارة شركة سيال، كريم حسني، الذي يضمن رئاستها، والذي عين لاحقا وزيرا للموارد المائية والأمن المائي.

وضمت الخلية كلا من عبد السلام طمين، مدير الدراسات والتلخيص بالجزائرية للمياه، ونسيمة شنين، مستشارة لدى المدير العام للديوان الوطني للتطهير، وإلياس ميهوبي، الأمين العام لشركة “سيالSEAAL-“، وعز الدين طكوك، مدير المالية والمحاسبة بشركة “سيال”، ورضا بوداب مدير الاستغلال والتطهير بشركة “سيال”، ومحمد حيمران مدير الإنتاج لدى شركة “سيال”، ومحسن غريب دية، مدير التوزيع بـ”سيال”.

وكما هو معلوم، فإن شركة “سيال” التي أقيمت بشراكة مع “سياز” الفرنسية عام 2006، تداول على مسؤوليتها 4 رؤساء مديرين عامين من جنسية فرنسية، بداية بـديديي أودبو ما بين 2006 و2007، ثم جون مارك جاهن في الفترة ما بين 2007 و2017، ثم خلفه الفرنسي الآخر بريس كابيبال ما بين 2017 و2020، ورابعا إيف فاغيرازي وهو فرنسي ايضا ما بين أوت 2020 وأوت 2021.

ووفق ما تسرب لـ”الشروق” فإن عدة أسماء جزائرية من قطاع المياه مرشحة لتقلد منصب المدير العام لشركة المياه والتطهير للعاصمة “سيال”، وأوفرها حظا حسب مصادرنا هو أحد إطارات الشركة حاليا يدعى “إلياس.م”.

وكانت مصادر بقطاع الموارد المائية قد أكدت لـ”الشروق” قبل أيام بأن عقد الشريك الفرنسي “سياز” في شركة المياه والتطهير للعاصمة “سيال”، ينتهي بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل 31 أوت المقبل، ولا توجد أي مؤشرات لتجديده أو التفاوض بشأنه مرة أخرى.