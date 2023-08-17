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لأول مرة منذ استئناف العلاقات.. وزير خارجية إيران يزور الرياض

الشروق أونلاين
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لأول مرة منذ استئناف العلاقات.. وزير خارجية إيران يزور الرياض
أرشيف
وزير خارجية إيران ونظيره السعودي

يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة السعودية، الخميس، في أول زيارة رسمية له للمملكة منذ استئناف العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة “إرنا” الإيرانية إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان غادر، اليوم الخميس، طهران متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد رفيع المستوى.

وتعدّ هذه الرحلة أول زيارة يجريها أعلى مسؤول إيراني بعد اتفاق إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، “إن الزيارة ستستمر يوما واحدا، وستركز على العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.”

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى في جوان الماضي مسؤولين إيرانيين في طهران، في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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