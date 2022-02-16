لأول مرة منذ الاستقلال.. محجبة في تقديم نشرة الأخبار الرئيسية بالتلفزيون الجزائري

صنعت صحفية محجبة الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، بعد ظهورها في تقديم نشرة أخبار التلفزيون الجزائري.

وتفاءل مغردون بتغيير التلفزيون العمومي لسياسته في التوظيف والسماح للصحفيات المحجبات بإبراز مواهبهن التي لا يعيقها لباس الحشمة والوقار، فيما تساءل آخرون إن كنا ببلد مسلم حتى يعتبر الظهور بالحجاب استثناء يستحق الإشادة.

ولفت البعض إلى أنه لأول مرة منذ الاستقلال تألقت “نجوى جدي” في تقديم نشرة الأخبار الرئيسية بالحجاب الذي كان ممنوعا بجميع قنوات التلفزيون الجزائري العمومي.

واستذكر البعض كيف تم استبعاد الصحفية نصيرة مزهود في نوفمبر 2012 من تقديم نشرة أخبار الثامنة بعد ارتدائها للحجاب، مع أنهم توقعوا أن يحدث الاستثناء لكفاءتها وخبرتها.

في ذات السياق نفى نشطاء أن تكون جدي أول صحفية محجبة تظهر في تقديم نشرة أخبار بالتلفزيون الجزائري وتداولوا فيديو لصحفية أخرى يعود للعام 2019.

وأكد مصدر من داخل التلفزيون الجزائري العمومي أن نجوى جدي بالفعل أول صحفية محجبة تقوم بتقديم نشرة أخبار رئيسية.

وأضاف أنه منذ الحراك تم السماح للمحجبات بتقديم البرامج والأركان وحتى الحصص، لكن تقديم النشرات الرئيسية بقي ممنوعا عليهن بالرغم من كثرة الطلبات التي قوبلت جميعها بالرفض.