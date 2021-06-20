لأول مرة منذ سنوات.. اليوم الأول من البكالوريا ينتهي دون تسريبات

مر اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا 2021 بسلام ولم يعكر صفوه حالات تسريب للمواضيع كما حدث في السنوات الفارطة.

ومضى امتحان البكالوريا في يومه الأول هادئا عكس السنوات الماضية والتي شهدت وقائع تسريب عديدة، أدت إلى التشكيك في مصداقية الشهادة وقيمتها.

ولم تجد السلطات من حل لها سوى قطع شبكة الانترنت وهو الإجراء الذي يخلف سنويا حالة من التذمر وسط المواطنين.

وقفز الغش الالكتروني إلى الواجهة في السنوات الأخيرة، مع تزايد المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي وتطور أساليب الغش الالكترونية.

وحفاظا على مصداقية الشهادة وردع كل من يحاول أن يمسها لجأت وزارة التربية إلى القانون حيث تم فرض عقوبات صارمة على كل من تثبت عليه محاولة الغش او تسريب المواضيع بأي طريقة كانت.

ومن العدالة أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر العرابي الطاهر، الخميس الماضي، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على المتورطين في تسريب مواضيع وكذا أجوبة البكالوريا.

و أوضح العرابي أن قانون العقوبات في المادة 253 مكرر 6، ينص على حبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دج لكل من يقوم سواء قبل أو بعد إمتحان البكالوريا بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي.

وكانت مختلف الجهات القضائية، في 2020 قد أصدرت عقوبات حبس تتراوح بين عام وعامين وغرامات من 50 ألف إلى 500 ألف دينار، في حق تسعة 09 أشخاص، بعد ثبوت تورطهم في نشر مواضيع امتحان البكالوريا والأجوبة عنها.

وأوضح بيان لوزارة العدل يوم 16 سبتمبر 2020 أن عددا من الجهات القضائية أصدرت عقوبات حبس في حق تسعة 09 أشخاص جدد بالغين سن الرشد الجزائي، بعد ثبوت تورطهم في وقائع تتعلق بنشر مواضيع امتحان البكالوريا والأجوبة عنها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.