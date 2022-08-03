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لأول مرة منذ 2020.. الكعبة المشرفة بلا حواجز وقائية

الشروق أونلاين
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لأول مرة منذ 2020.. الكعبة المشرفة بلا حواجز وقائية

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة، بعد أكثر من عامين على وضعها كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس «شؤون الحرمين»، أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة بزوار المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي تزامناً مع موسم العمرة.

ويهدف إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، إلى التيسير على زوار بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بسلامة وطمأنينة.

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